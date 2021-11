Detinguts a Reus tres germans per tenir plantacions de marihuana a dues masies

La policia va detectar les plantacions a causa del soroll dels estractors d'aire instal·lats als cultius

Actualitzada 22/11/2021 a les 14:01

Els Mossos d'Esquadra han detingut a quatre homes, tres d'ells germans, per conrear marihuana en dues masies de Reus, en una operació en la qual també han alliberat una gossa desnodrida.Segons ha informat aquest dilluns la policia de la Generalitat, una patrulla dels Mossos d'Esquadra va detectar una plantació de marihuana al Camí dels Aixemoreres de Reus pel soroll dels extractors d'aire.El passat dia 17 van ser detinguts quatre homes d'entre 32 i 48 anys, tres d'ells germans, com a presumptes responsables de dos cultius de marihuana repartits en dues masies d'aquesta zona.En l'operació van ser decomissades 872 plantes de marihuana, 237 en una de les masies i 635 en l'altra; i els utensilis per al seu cultiu i processament.En una de les masies es trobava una gossa encadenada i amb signes evidents de desnutrició, de la qual es va fer càrrec la unitat de Medi Ambient (URMA) dels Mossos per una falta administrativa de maltractament animal.La gossa es recupera ara en la protectora d'animals L'Última Llar de Reus.Per part seva, els quatre detinguts van quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.