Intervenen 350 quilograms de precursors d'explosius en un bloc de pisos a Reus

Actualitzada 21/11/2021 a les 11:40

La Guàrdia Civil ha confiscat de 350 quilograms de Clorat Potàssic, un precursor d'explosius, a la ciutat de Reus. Aquesta substància està restringida atès que es tracta d'un material comú en la producció d'explosius terroristes.El propietari tenia un lloc a la venda de manera il·legal en una plataforma en línia i emmagatzemava la seva mercaderia en el garatge comunitari del bloc de pisos on vivia. En total hi havia 7 bidons de 50 quilograms cadascun, generant un risc considerable per als seus veïns en mancar el lloc de qualsevol mena de mesura de seguretat.La substància precursora confiscada, procedia d'una antiga empresa de fabricació de fulminants que havia tancat feia diversos anys.El Clorat Potàssic és una substància precursora utilitzada com a base per a la fabricació de nombrosos explosius, entre ells la Cloratita, àmpliament utilitzada per diverses bandes terroristes a causa de la relativa facilitat amb la qual es pot elaborar de manera casolana.La recerca es va iniciar el mes de setembre passat quan efectius de Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil van detectar l'intent de venda il·legal d'aquest producte a través d'Internet.El comerç de substàncies químiques precursores d'explosius està restringit i regulat des de fa anys tant a la Unió Europea com a Espanya, per a evitar el seu desviament a la fabricació il·legal d'explosius amb finalitats terroristes o delictius; pel que per a la seva tinença i legal adquisició al nostre país és necessari comptar prèviament amb una llicència que atorga el Ministeri de l'Interior.El Clorat Potàssic intervingut tenia una concentració del 99,8% el que implica que la seva venda i tinença està prohibida a particulars, de manera que únicament el poden adquirir aquells usuaris professionals que el necessitin per a desenvolupar la seva activitat laboral o industrial. Per això, el venedor ha estat denunciat administrativament per una infracció molt greu a la Llei de Precursors. Aquesta una substància és extremadament sensible a qualsevol font d'ignició, motiu pel qual va haver de ser retirada per Tècnics en Desactivació d'Explosius (TEDAX) de la Guàrdia Civil.Es tracta d'una de les majors confiscacions de precursors d'explosius realitzada fins al moment a Espanya, juntament amb la realitzada a l'agost de 2021 en Castilleja de la Costa (Sevilla), on la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil va desarticular un taller clandestí de fabricació d'explosius.