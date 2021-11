La plantilla de l'Hospital Sant Joan de Reus denuncia canvis en les condicions laborals

Unes 600 persones van participar en l'assemblea d'ahir i el comitè pressionarà la direcció per evitar que s'implementin

Actualitzada 18/11/2021 a les 21:26

Els treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus denuncien que l'empresa els vol modificar les seves condicions laborals. Adoración Balmaseda, presidenta del comitè d'empresa, explica que «l'empresa ens va comunicar divendres passat la intenció de modificar les condicions de treball» a part de la plantilla, afectant sobretot a la planificació de les persones afectades. Balmaseda assegura que, malgrat que les intencions de la direcció es troben «dins la legalitat», ja que «s'escuden en l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors», el qual «permet a qualsevol empresa modificar les condicions laborals dels treballadors al·legant causes organitzatives o productives». Tot i això, insisteix que «des del comitè d'empresa no estem d'acord amb aquesta modificació». Malgrat aquesta desavinença, assenyala que l'estatut «obliga al comitè a negociar» amb l'empresa. En aquesta línia, ja ha estat creat una comissió de negociació amb la participació de 26 persones: 13 representants del comitè d'empresa i 13 més de la direcció del centre.

Avui s'inicien les reunions de negociació, les quals duraran quinze dies, passats els quals «es pot o no arribar a un acord», assenyala Balmaseda. El procés de negociació es veurà afectat segons les propostes que vagin presentant ambdues parts i podria comportar que les modificacions en les condicions afectessin menys personal o que només ho fessin de forma temporal, per exemple.

En dues setmanes, doncs, amb o sense acord, l'empresa «comunicarà la decisió als treballadors afectats», ja que «l'empresa ja ens ha dit que si o si s'aplicaran» els canvis, assenyala Balmaseda. Donada aquesta situació, cada treballador podrà o bé acceptar les modificacions i continuar treballant sota aquestes, o bé rebutjar els canvis i marxar o denunciar-los. Havent conclòs les negociacions, i en cas que el comitè d'empresa no estigués d'acord amb el resultat final, els mateixos representants sindicals també podrien denunciar l'empresa.

Balmaseda explica que la proposta feta des de l'hospital de la qual parteix la negociació que s'inicia avui afectaria «de maneres diferents» a les jornades laborals del personal del centre. D'una banda, la intenció de l'empresa és modificar l'horari laboral dels metges, els quals actualment treballen cinc dies a la setmana de 8 a 17 hores. La proposta traslladada divendres passat al comité representaria que treballarien de 8 a 15 h. quatre dies de la setmana, i el cinquè ho farien de 8 a 20 h. Pel que fa a la resta del personal, la presidenta del comitè assenyala que són principalment «canvis de ritme de setmana», modificant així els torns en els quals hauran de treballar respecte a la planificació actual. En aquesta mateixa línia també es preveuen canvis pel que fa als caps de setmana, però «no els unifiquen a tots per igual», així com canvis en els festius en els quals cada professional pot lliurar. Balmaseda assenyala que «a alguns els beneficia i a altres els perjudiquen» els canvis.

Amb motiu de l'inici de les reunions, ahir va tenir lloc una assemblea de treballadors en la qual van participar unes 600 persones en dues sessions per tal d'abastar els diferents torns. En aquesta reunió, els representants sindicals van explicar la situació actual així com la proposta concreta que va fer la direcció la setmana passada. Davant d'això, la plantilla va concloure pressionar l'empresa per evitar que s'apliquin les modificacions anunciades. Des del comitè d'empresa lamenten aquestes decisions per part de la direcció, ja que asseguren que «afectaran la qualitat assistencial que rebrà la població» que acudeixi al centre, i exigeixen al CatSalut «una gestió de la sanitat i dels treballadors» que estigui «a l'altura del que es mereixen els pacients».