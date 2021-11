En el simulacre també hi ha participat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), els Bombers de la Generalitat i els de l'Aeroport de Reus, Protecció Civil, l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i agents dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil i Policia Nacional.Pel que fa a l'atenció a les víctimes, en l'exercici s'han practicat les accions incloses en el protocol d'atenció a familiars. En concret, s'han activat dos espais, un per a il·lesos i l'altre per a les famílies de les víctimes.