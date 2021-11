Les obres de la plaça del Víctor de Reus començaran el setembre vinent

Aquesta intervenció forma part de la reurbanització de l'eix nord de la ciutat

Actualitzada 17/11/2021 a les 20:30

L'Ajuntament de Reus ha licitat el contracte per a la redacció del projecte executiu i la direcció d'obra de la reurbanització del carrer Ample, la plaça del Víctor i la plaça del pintor Fortuny. Aquest té un pressupost de 135.000 euros i es licita com un projecte dividit en tres àmbits amb l'objectiu de facilitar que les obres es puguin fer de manera independent. L'alcalde, Carles Pellicer, va anunciar que l'empresa adjudicatària tindrà dos mesos des de la formalització del contracte per presentar el projecte de l'àmbit de la plaça del Víctor, i deu mesos per als altres dos projectes executius. La intenció del consistori és que les obres d'aquest primer àmbit que inclou els carrers de Miró, Santa Helena i Sant Josep fins a la plaça del pintor Ferré Rabascall amb l'objectiu de «donar continuïtat al projecte del Centre Cívic Gregal», segons la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, comencin el setembre de l'any vinent. Amb aquest objectiu, el pla d'inversions de l'exercici 2022 ja reserva una partida de 668.000 euros per a l'execució d'aquestes primeres obres. Les intervencions dels àmbits del carrer Ample i la plaça del Pintor Fortuny s'iniciaran ja de cara al següent mandat. Segons Berasategui, el projecte de reurbanització d'aquest eix aportarà «solucions de futur» amb «espais més amables, segurs, saludables i sostenibles». Els projectes executius es basaran en l'avantprojecte redactat per Batlle i Roig Arquitectura pensant en donar prioritat als vianants, pacificar la mobilitat de la zona, millorar la connectivitat entre l'estació de tren i el centre de la ciutat i creant espais de passeig i d'estada integrant-hi la vegetació. Aquest projecte pretén donar continuïtat a l'eix central de la ciutat, de nord a sud, amb les diferents actuacions.