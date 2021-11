El servei de grua de Reus, atorgat a l'empresa Builders temporalment

Després que l'antiga concessionària no acredités estar lliure de deutes, el consistori ha signat un decret d'emergència amb ells

El servei de grua i gestió del dipòsit municipal de la ciutat ha estat atorgat a l'empresa Builders 2015 mitjançant un «decret d'emergència», segons confirmen fonts municipals, després que la licitació quedés deserta, ja que l'actual concessionària, Bercose, no va presentar la documentació per tal d'acreditar la solvència econòmica i els certificats actualitzats acreditatius de no tenir deutes pendents amb la Seguretat Social, l'Agència Tributària i l'Ajuntament de Reus. Fonts municipals assenyalen que davant aquesta situació «es van tenir converses amb diferents empreses» i el motiu pel qual s'ha atorgat temporalment el servei a Builders, tot i no haver-se presentat al concurs, és que va ser «la que va contestar als nostres requeriments i més garanties va oferir». Per tant, a partir del pròxim dilluns i mentre es torna a dur a terme el procés de licitació, serà aquesta la que presti els serveis a través de la subrogació dels treballadors de Bercose, els quals els presten actualment.

Un dels antics responsables de Bercose que, segons asseguren els treballadors, va ser l'encarregat de vendre l'empresa el passat mes d'abril, és ara un dels directius de Builders 2015. Vista la situació d'insolvència per part de Bercose que tant la situació de la licitació com la plantilla assenyalen, i que segons un dels treballadors «el que està passant amb el servei de grua a Reus també s'ha donat amb altres clients», la plantilla desconfia de la situació i tem pel seu futur a l'empresa.

La plantilla denuncia no cobrar

A més, els treballadors de Bercose, que no només són els responsables del servei de grua sinó que també treballen a altres instal·lacions municipals com ara museus, camps de futbol, escoles i biblioteques, entre altres, denuncien no haver cobrat encara la nòmina corresponent al mes d'octubre. Asseguren que això està provocant «situacions dramàtiques», ja que «cobrem uns sous baixos i la gent viu molt al dia». En aquesta línia, assenyalen que d'ençà que es va vendre l'empresa fa mig any, aquesta va començar a tenir problemes importants pel que fa a les finances. Els treballadors asseguren que fa tres mesos «ja vam començar a cobrar la nòmina en dues parts». «El primer mes vam rebre una part el dia 2 i l'altra el dia 5», i al mes següent es va repetir la mateixa situació els dies 2 i 10. Pel que fa a la nòmina corresponent a octubre, però, «hem rebut el comprovant conforme s'ha pagat per part de l'empresa, però en cap cas ens ha arribat l'ingrés al banc», asseguren.

D'altra banda, assenyalen que estan sent coaccionats per part de supervisors de Builders 2015 per tal que demanin la baixa voluntària a Bercose i passin a ser treballadors de la primera «fent-nos perdre l'antiguitat acumulada». Tot i això, lamenten que part de la plantilla ha acabat acceptant aquesta situació i ha passat a formar part de la plantilla de Builders «per por a perdre la feina».

Els treballadors expliquen sentir-se desemparats, ja que «no rebem cap resposta per part dels nous directius de l'empresa», i asseguren que, donada la situació de venda de l'empresa i la posterior «jugada» per part de Builders amb els clients de Bercose, «la situació és molt estranya». Un dels treballadors afectats per l'impagament assegura que aquesta situació ja ha estat portada als tribunals, ja que «el que necessitem és cobrar per la nostra feina». Pel que fa a la situació de suposats conflictes d'interessos entre ambdues empreses simplement «esperem que Inspecció de Treball faci la seva feina» i resolgui «les irregularitats que patim», com ara les «coaccions» denunciades per alguns dels treballadors.

Alguns membres de la plantilla de Bercose van enviar una carta la setmana passada a l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ja que treballen en instal·lacions municipals i és el consistori el que té contractat els serveis amb Bercose, però a la qual lamenten «no vam rebre cap resposta». Tot i això, un dels treballadors explica que Pellicer es va comprometre ahir a trobar-se amb els representants dels treballadors afectats per aquesta situació i va assegurar estar-ne al corrent.