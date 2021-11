Ajornat el desnonament «il·legal» d'una família al carrer Escultor Rocamora de Reus

Una coneguda denuncia que la nit anterior els policies van acudir al pis «de males maneres» per dir-los que si no marxaven els «traurien a la força»

El Sindicat de l'Habitatge de Reus va denunciar ahir l'intent de desnonament «il·legal» d'una família amb dos infants al carrer Escultor Rocamora, ja que no havia estat notificat prèviament, i va fer una crida a la mobilització per tal d'evitar-lo. Oumayma, coneguda de la família afectada, va denunciar que passades del nou de la nit anterior dos Mossos d'Esquadra de paisà van acudir al pis «de males maneres» i «sense identificar-se» per dir a la família que l'endemà hi farien cap els antidisturbis i que, en cas de no obrir la porta, la tirarien a terra i els «traurien a la força».

Tant Oumayma com Issam Oudriss, portaveu del Sindicat d'Habitatge, van assegurar que «fins i tot vam dubtar que realment fossin policies», ja que «tampoc van deixar cap notificació del desnonament», però un dels Mossos «m'ha confirmat que els va enviar ell», va assenyalar Oumayma ahir.

Efectivament, ahir al matí el cos policial es va presentar novament al carrer de davant del Mercat del Carrilet i, segons Oudriss, van «militaritzar el carrer en un moment» amb la presència de dos furgons i quatre cotxes dels Mossos. Les patrulles es van topar amb veïns de la família i membres del sindicat amb la intenció d'aturar el desnonament, alguns dels quals van ser identificats segons denuncia Oudriss. Oumayma també va denunciar el «gran desplegament de patrulles» i les possibles conseqüències psicològiques que una escena així podria tenir sobre els infants «si s'hagués acabat realitzant el desnonament».

Oumayma va explicar que la família fa més d'una setmana que viu al pis, ja que «una persona al veure'ls al carrer amb dos nens els va oferir les claus del pis perquè li va fer pena», però el que Najat i Aissa, la parella en questió, desconeixien és que aquest habitatge estava implicat en un procés judicial. Per tant, Oumayma va assenyalar que «el desnonament que venien a executar està a nom d'una altra persona» i «ni tan sols coneixem el número d'expedient del procés». Va assegurar que «gràcies a què Serveis Socials ha parlat amb la policia s'ha pogut ajornar la data», ja que «sinó els haguessin fet fora ja, quedant-se al carrer amb dos menors», va assegurar.

En qüestió de deu dies, la família haurà de presentar al jutjat algun document, com un contracte de lloguer, que acrediti que està vivint al pis «legalment». En cas que això no sigui possible, la data de desnonament definitiva de Najat, Aissa i els seus dos fills serà el pròxim 22 de desembre.

Oumayma va explicar que la família es posarà en contacte amb Serveis Socials immediatament per tal de buscar alguna alternativa, ja que es troben en una situació «d'extrema vulnerabilitat». D'altra banda, participaran en les assemblees del Sindicat d'Habitatge «per veure què podem fer les veïnes per ajudar-los a solucionar-ho», va assegurar Oudriss.

El portaveu del sindicat va assegurar que la intervenció policial d'ahir al barri del Carrilet va despertar molt rebuig per part dels veïns, ja que Najat i Aissa «són gent del barri, de Reus, de tota la vida i se'ls ha tractat com si fossin els grans criminals». Va assenyalar que «davant el creixent context de crisi» en el qual «cada vegada hi ha més gent desesperada per la mancança d'habitatge i aliments», «la resposta ha de ser l'organització veïnal», ja que «l'estat i la policia ja ens ha demostrat de quin bàndol està». En aquesta línia, «amb actuacions així» va assegurar que els comissaris dels Mossos «no s'haurien de preguntar per què no tenen autoritat a segons quins barris o carrers».