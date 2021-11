Més de 300 persones participen en la Jornada Salut i Emocions

La sessió celebrada ahir al Teatre Bartrina va tractar sobre l'autoestima

Un total de 333 persones van participar ahir a la Jornada Salut i Emocions que va organitzar la regidoria de Salut i Ciutadania, amb la col·laboració del Col·legi de Psicòlegs de Tarragona. La trobada es va realitzar al Teatre Bartrina i ha estat la cinquena edició de la Jornada. Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania, va explicar en l'obertura que s'ha plantejat el treball a partir de l'autoestima perquè «suposarà per tots l'oportunitat d'entendre una mica més aquest concepte que, en trets molt generals, podem resumir com estar satisfets i, sobretot, tenir bones relacions amb nosaltres mateixos».

En la jornada d'ahir hi van participar quatre ponents amb intervencions sobre com es construeix l'autoestima en les diferents etapes de la vida, amb l'objectiu de convidar a la reflexió sobre en quin moment es troba cadascú. Per a la jornada es va utilitzar el concepte de la calaixera de la vida, com a eina que tothom disposa i que ha d'utilitzar degudament pel propi benestar emocional. Aquest concepte va ser introduït per Gentzane Carbajo Areitiobiritxinaga amb La nostra calaixera; seguit d'Oscar Asorey Martínez qui va parlar sobre El procés de construcció de l'autoestima. Neus Domènech Barrera va explicar les Eines i recursos per treballar l'autoestima; i Jaume Martí Mora va tractar L'autoestima en el món de l'esport.

Teatrosfera, un grup de teatre social, va participar per tal de dinamitzar la jornada i convidar a la participació a través de l'expressió artística.