Licitades les millores al barranc de Pedret al barri de la Immaculada de Reus

Els veïns de la zona porten mesos demanant que l'ACA hi actui per evitar possibles inundacions

Actualitzada 16/11/2021 a les 22:06

L'Ajuntament de Reus ha licitat les obres de millora al barranc de Pedret en el tram del barri de la Immaculada, tal com els veïns d'aquesta zona de la ciutat porten temps demanant. Les actuacions inclouen l'estabilització i protecció de la llera del barranc, el qual ha patit problemes de soscavacions i arrossegament de part del mantell de protecció del fons de la lleva. La pitjor d'aquestes barrancades en aquest tram va ocórrer el 22 d'octubre de 2019. Així doncs, per evitar que la situació s'agreugi amb nous arrossegaments fins a l'obra de pas de la carretera T-11, els quals podrien provocar un taponament de l'estructura hidràulica i, per tant, un increment de la inundabilitat. Amb l'objectiu d'evitar aquest risc i millorar l'estat del Pedret s'ha licitat el contracte per a aquestes actuacions per 169.981 euros i amb una duració de deu mesos. Aquesta actuació, però, està cofinançada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en un 70%.

Les tasques a realitzar per l'empresa guanyadora del concurs consistirà en primer lloc en treballs de neteja de la llera, amb una esbrossada, la retirada de vegetació morta així com els residus i runes que es trobin al llarg del llit fluvial. A continuació s'adequarà el fons de la llera, retirant l'escullera existent, excavant la nova secció i reperfilant-la. Una vegada adequat el llit de la llera, es preveu un mantell d'escullera d'1,5 metres de gruix, una amplada de 5,6 metres i un pes mínim d'entre 1.200 i 3.000 quilos, la qual es disposarà en dues filades. L'acabat del fons del barranc es concretarà col·locant els blocs de pedra de forma poligonal per tal d'aconseguir un aspecte més o menys pla a la part superior del mantell i així facilitar el drenatge de la llera i evitar l'estancament d'aigua. Finalment, el projecte també inclou la reparació del lateral de la llera, retirant el revestiment existent trencat de formigó i revestint amb la mateixa escullera utilitzada per al fons del tram del Pedret a millorar. Posteriorment es preveu una revegetació amb espècies autòctones.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir en compte el traçat de la canonada de reg de la Comunitat de Regants de Riudecanyes que es troba al barranc per tal d'evitar el seu trencament durant les obres i possibles afectacions.