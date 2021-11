Un programa fomenta el talent femení en el sector tecnològic a Reus

El programa Women Tech està impulsat pel Clúster TIC Catalunya Sud amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus

El programa Women Tech fomenta el talent femení en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aquest mes a Reus, segons informa l'organització.El programa l'impulsa el Clúster TIC Catalunya Sud en col·laboració amb la regidoria d'Economia, Coneixement i Habitatge de l'Ajuntament de Reus.Un dels actes centrals del programa és un curs gratuït d'iniciació a la programació dirigit a noies d'entre 14 i 18 anys els dies 27 i 28 de novembre a l'aula de l'Escola TIC del Tecnoparc Reus.La Fundació Esplai impartirà la formació bàsica en programació amb Python, desenvolupament web amb CSS i HTML i eines d'intel·ligència artificial de Amazon per a anàlisi de reconeixement facial.Així mateix, les alumnes treballaran un projecte per a donar solucions tecnològiques a problemes socials o mediambientals relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a combatre el canvi climàtic.També s'impartiran dos seminaris digitals a través del canal de Youtube del TIC Sud aquest dijous dia 18 i tres xerrades telemàtiques a estudiants d'ESO, Cicles Formatius i Batxillerat del Camp de Tarragona el 25 de novembre.