Reus modificarà el pressupost del 2022 per iniciar l'exercici amb equilibri pressupostari

Actualitzada 16/11/2021 a les 15:26

El govern municipal de Reus modificarà el pressupost per al 2022 per iniciar l'exercici amb equilibri pressupostari. L'equip de govern presentarà una autoesmena als comptes per incloure la reducció dels ingressos a conseqüència del nou sistema de càlcul de la plusvàlua. El consistori calcula que la modificació d'aquesta taxa suposarà una disminució d'ingressos del 36,23%, és a dir, d'1,4 milions d'euros. Amb tot, l'aprovació del nou sistema de càlcul ha coincidit amb la notificació per part de la Intervenció General de l'Estat d'un augment en la participació de la ciutat en la cessió dels tributs de l'Estat. En concret, d'un import d'1,4 milions. La coincidència entre els imports fa que l'impacte sigui neutre en les finances municipals.