Els contenidors del raval de Santa Anna de Reus, inutilitzats arran de les obres

Malgrat les indicacions dels equipaments més propers, alguns veïns hi han dipositat la brossa igual

Actualitzada 15/11/2021 a les 19:56

L'avenç de les obres de transformació del raval de Santa Anna en zona de vianants ha deixat inutilitzada temporalment una illa de contenidors arran de la impossibilitat del camió de la brossa de passar-los a buidar.

Les actuacions de la primera fase del projecte que preveu finalitzar de cara als primers mesos de l'any vinent estan avançant i, per tant, la zona delimitada per a treballar en la transformació ha estat ampliada, tallant el pas al trànsit del raval de Santa Anna en la seva totalitat des de la plaça de Prim fins a la plaça Catalunya. Malgrat els avisos de l'Ajuntament indicant que l'equipament estarà fora de servei i assenyalant els contenidors més propers, ubicats als carrers paral·lels Amargura i Selva del Camp, a pocs minuts del raval, hi ha hagut veïns que davant la impossibilitat d'abocar les escombraries a l'interior dels contenidors, han deixat les bosses al carrer.

Les obres, que van començar a principis d'octubre, s'aturaran completament entre el 21 de desembre i el 7 de gener, i entre el 7 i el 20 de desembre només s'hi faran intervencions puntuals per tal d'afectar el mínim possible la campanya de nadal. A més, segons el calendari, es preveu que per aquestes dates la plataforma central del carrer estigui enllestida. Paral·lelament, l'Ajuntament avança en la tramitació de la segona fase del projecte, que inclou el carrer de Santa Anna, la plaça Catalunya i el carrer Salvador Espriu. Aquesta es durà a terme seguint els principis de guanyar espai per als vianants i creant llocs d'estada per a la ciutadania.