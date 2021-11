El Govern aprova el nou concurs del servei del 112 amb una incorporació de clàusules socials i salarials

El nou text incorpora un increment salarial d'un 9% per als treballadors

Actualitzada 16/11/2021 a les 13:33

El Govern ha aprovat l'autorització per contractar el servei d'atenció i gestió de les trucades d'urgència per al telèfon 112 per al període inicial comprès entre l'abril del 2022 i el març de 2024. Amb un contracte que ascendeix a 18,6 milions d'euros (MEUR), el nou text incorpora millores en les clàusules socials i salarials. Tal com va explicar el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, durant la darrera sessió de control al Govern al Parlament, s'incorpora un increment dels complements salarials d'emergència i de comandament, que estaven congelats des de juliol del 2010, i suposaran un increment salarial d'un 9% de mitjana.