El Conservatori de Reus amplia la seva oferta formativa incloent-hi la música moderna i el jazz

Dinou alumnes de música podran formar part d'una Big Band, que donarà el tret de sortida a aquesta nova etapa del centre

Actualitzada 16/11/2021 a les 12:11

Una Big Band formada per estudiants de música de la demarcació i vinculada al Conservatori de Reus és la primera acció amb què la Diputació de Tarragona vol posar fil a l'agulla a la voluntat d'incloure l'àmbit de la música moderna i el jazz als seus conservatoris fins arribar a oferir el grau professional.

Així ho han fet públic aquest matí la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i el diputat delegat de Centres d'Ensenyament, Carlos Brull, en una roda de premsa que ha tingut lloc a l'Auditori Higini Anglès de Reus, l'espai que serà escenari dels assajos de la nova formació.

«Ara és el moment de fer un important pas endavant per, des d'aquest centre, ampliar el ventall formatiu dels conservatoris de la Diputació de Tarragona i encaminar-nos cap a oferir estudis professionals en l'àmbit de la música moderna i jazz, ja que fins ara ens cenyíem a l'àmbit de la música clàssica», ha explicat la presidenta, Noemí Llauradó.

El diputat de Centres d'Ensenyament, Carlos Brull, ha afirmat que «l'anunci d'avui, d'incloure la música moderna i el jazz, és un missatge molt potent per a tots els joves de la demarcació, perquè els obrim encara més les portes per introduir-se al món artístic reglat, tal com marca el Pla de Mandat de la Diputació, i com fem des de les Escoles d'Art i Disseny i des dels Conservatoris, fins ara amb la música clàssica».

Així doncs, a partir d'aquest curs, el Conservatori de Reus inclourà la música moderna i el jazz en la seva oferta. Ho farà a partir de la creació d'una Big Band, per a la qual es busquen components entre els estudiants de música de tota la demarcació. L'orientació cap a la música moderna i el jazz s'intensificarà el curs vinent, 2022-23, ja que des del centre de Reus es podran cursar assignatures com guitarra o baix elèctrics, improvisació per a pianistes i no pianistes o història del jazz. Aquestes matèries es podran escollir de forma optativa pels estudiants del Grau Professional de clàssica, però també estaran obertes a tota la ciutadania. La culminació d'aquest procés es materialitzarà amb la posada en marxa del Grau Professional de moderna i jazz, un escenari en el qual s'està treballant amb el Departament d'Educació de la Generalitat i que es preveu iniciar en els pròxims cursos. D'aquesta manera, el Conservatori de Reus i, per extensió, la resta de conservatoris de la Diputació, serà el primer centre públic de la demarcació en què es podrà estudiar aquesta especialitat de forma reglada.

Per a la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, aquesta és una qüestió central ja que «oferir música moderna no només significa oferir la possibilitat d'incloure noves expressions artístiques i fer els conservatoris més accessibles, sinó que ha de servir per arrelar els nostres joves al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, ja que podran fer música moderna sense sortir d'aquí. En definitiva, significa fer millor la vida de les persones que viuen a la demarcació, apostant per la seva formació i pel seu futur professional».

Crida a participar a la Big Band

La nova Big Band escolar estarà dirigida per Miquel Àngel Cordero i Albert Garcia i integrada per 17 músics i 1 o 2 cantants: bateria, saxo alt (2), saxo tenor (2), saxo baríton (1), trombó (3), trombó baix (1), trompetes (4), contrabaix (1), guitarra elèctrica (1), piano (1) i 1 o 2 cantants. La nova formació assajarà els dissabtes al matí des del gener fins a l'abril i oferirà almenys 2 concerts aquesta temporada.

Els estudiants de música, siguin o no dels conservatoris de la Diputació, que estiguin interessats a formar-ne part, poden presentar-se a les proves de nivell apuntant-se a través d'un formulari al web del Conservatori de Reus (https://www.dipta.cat/cmreus) on també es podran descarregar les partitures de les peces que hauran d'interpretar el dia de la prova.