La primera trobada dels 'picats pel groc'

Lena Paüls i Pere Prats Sobrepere van presentar el conte 'Quin groc t'ha picat?' al Centre de Lectura

Actualitzada 14/11/2021 a les 21:52

Aquestes últimes setmanes s'està fent realitat un retrobament llargament esperat en l'àmbit del món editorial: el dels autors i els lectors. A causa de les mesures derivades de la crisi sanitària, molts llibres publicats s'havien quedat en espera de poder ser presentats, deixant en pausa aquest moment essencial en la vida dels llibres.

En aquest context, el passat dissabte l'escriptora i filòloga Lena Paüls i l'il·lustrador, dissenyador gràfic i periodista Pere Prats Sobrepere es van espolsar de cop totes les ganes acumulades de presentar el seu conte Quin groc t'ha picat? (Arola, 2019). Els dos reusencs es van citar a la Sala Hortensi Güell del Centre de Lectura de Reus per trobar-se amb els seus lectors en una festa que va omplir la sala amb llegidors de totes les edats i una presència destacada de les Reusenques de Lletres, col·lectiu del qual forma part Lena Paüls.

La presentació, que es va fer en el marc del cicle T'imagines si… de la Biblioteca Infantil del Centre de Lectura, va estar tintada de groc des de la mateixa entrada. A dins, els assistents s'havien de confeccionar un barret –ben groc, també–, com a pas previ a la presentació, en un joc que tots van acceptar, còmplices, sense saber com acabaria.

Quin groc t'ha picat? és un àlbum il·lustrat que explica la història d'un país on una reina dèspota i capritxosa decideix que el groc ha d'estar prohibit, dictant lleis per eliminar-lo de tot el regne, i la dels seus súbdits, que decideixen que no volen obeir una llei injusta i li planten cara.

El passat dissabte, el primer a adreçar-se al públic va ser l'il·lustrador, Pere Prats Sobrepere, que va desgranar els detalls de l'ofici, explicant a l'audiència algunes de les tècniques usades en el conte, i de quina manera el llenguatge visual és a la vegada un suport del text i un missatge en si mateix.

Tot seguit la Lena va demanar als assistents la seva col·laboració, explicant-los tres accions que havien de realitzar en tres episodis clau de la història, entre els quals hi havia la revolta del poble, i que en un determinat moment va portar al públic a clamar a favor del color prohibit.

Un color, va explicar la mateixa Lena durant la presentació, que va escollir arran d'un episodi viscut al Metro de Barcelona, on va ser testimoni de l'estrebada que va patir una dona per lluir una bufanda groga: «Vaig pensar 'Quina mosca li ha picat?' i en arribar a casa vaig apuntar la frase 'El groc no pica'». I d'aquí va sorgir aquest àlbum il·lustrat, una història que posa en un mateix pla l'entreteniment, el plaer artístic i el sentit crític, a la vegada que convida a reflexionar fins a quin punt s'ha d'obeir una llei injusta i de quina manera es pot combatre sense usar la força ni la violència, tot conservant la dignitat. Tot plegat, amb un punt d'ironia i humor.

Quin groc t'ha picat? es pot trobar a les biblioteques públiques així com a les llibreries.