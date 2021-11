La Fira de l'Oli tanca la 24a edició amb més de 21.000 visitants

El Consell Regulador de la DOP Siurana apunta que es van superar les previsions de venda inicials

La Fira de l'Oli nou DOP Siurana va tancar la seva 24a edició el passat dissabte amb un increment del públic assistent respecte a l'edició del 2019, any en que es va realitzar l'última Fira a la plaça de la Llibertat. Si l'any 2019 es van comptabilitzar 18.756 visitants, aquest any un total de 21.082 van visitar el certamen, per la qual cosa la valoració és molt positiva.

La Fira va comptar amb la presència del cuiner i director gastronòmic del CIB Pep Nogué, reconegut com «Entenedor de l'Any» pel Consell Regulador de la DOP i la periodista Montse Llussà, escollida padrina de la collita d'oliva d'enguany i l'encarregada de realitzar el dissabte a la tarda el sorteig de «El teu pes en oli».

El divendres a la tarda es van servir els 600 berenars de pa amb xocolata previstos per aquella tarda i el dissabte al matí es van servir també les 3.000 racions d'esmorzars degustació d'oli nou que s'havien preparar per l'ocasió. Tots els tallers i activitats organitzats en el marc de la Fira es van omplir, comptant amb una gran participació.

Quant als productors i elaboradors d'oli, i a falta de confirmar la quantitat exacta d'oli venut durant els dies de la Fira, des del Consell Regulador de la DOP Siurana es fa també una valoració molt positiva ja que es van superar les previsions de venda inicials.

Si parlem del perfil dels visitants, segons les enquestes realitzades a la Fira, un 64% dels enquestats eren de Reus, i la resta procedien de fora de la ciutat (un 5% més que en la darrera fira), una dada que confirma la capacitat d'atracció que segueix tenint aquest esdeveniment. Una altra dada a destacar és que un 69 % ja havien visitat aquesta Fira en altres edicions i tornaven aquest any per comprar l'oli nou, fent evident que aquest certamen compta amb un públic molt fidel. A tenir en compte també que els productors van constatar l'augment d'un públic mes jove entre els compradors d'oli, un segment que cada any demostra tenir més interès per l'oli DOP Siurana com a productre gastronòmic de qualitat.

Quant a la iniciativa de cap de setmana als hotels de Reus que es realitzava un any més amb motiu de la Fira de l'Oli, els establiments participants també han confirmat la reserva de clients que es van acollir a l'oferta principal, procedents principalment de la demarcació de Barcelona.

Finalment, recordar que fins el dia 28 de novembre es podrà seguir tastant l'oli nou de la temporada als 12 establiments de restauració de la ciutat que participen a les Jornades Gastronòmiques de l'oli nou Siurana i que han preparat una proposta gastronòmica especial per l'ocasió. Més informació a https://aeht.es/jornades-gastronomiques_/dop-siurana/