Es presenta Gaudim Reus, una targeta de fidelització comercial

Actualitzada 15/11/2021 a les 15:42

La Unió de Botiguers de Reus ha presentat aquest migdia, a la sala d'actes de la Cambra de Comerç i amb la col·laboració de les regidories de Promoció de Ciutat i d'Empresa i Ocupació, la targeta de fidelització Gaudim Reus. Es tracta d'un ambiciós projecte de promoció comercial que l'entitat ha desenvolupat durant els darrers mesos i que constitueix una eina important per reforçar el paper del comerç de proximitat al que s'adreça la iniciativa. La targeta no està vinculada a cap entitat bancària i el seu funcionament és independent per a cada comerç.

La mecànica de la targeta permetrà aplicar descomptes al client cada vegada que la presenti a l'efectuar les seves compres. I aquests imports li seran incorporats com a saldo en euros virtuals per a futures operacions al mateix establiment. En paral·lel el client es beneficiarà de totes les campanyes, sortejos i promocions que pugui realitzar la botiga i també la mateixa UBR.

Més enllà de l'ús pràctic de la targeta, i dels avantatges que comportarà, la UBR ha volgut treballar minuciosament el disseny de la mateixa. Per això s'ha encarregat la il·lustració al dissenyador gràfic Jordi Romero, un dels més acreditats i prestigiosos de la ciutat amb obra reconeguda arreu. En aquesta ocasió Romero ha creat fins a cinc imatges diferents jugant amb el perfil de populars monuments de la trama urbana local i cercant aquesta volguda complicitat amb l'imaginari de la ciutat per reforçar aquesta voluntat de la «targeta que t'Enganxa» que destaca en l'eslògan de promoció.

Els interessats en obtenir la targeta poden fer-ho utilitzant dos sistemes. D'una banda, mitjançant la pàgina web https://gaudimreus.cat/ on, omplint el formulari, ja estaran donats d'alta a la campanya. I, de l'altra, als mateixos establiments adherits on se'ls facilitarà també la inscripció.