El procés participatiu del Carrilet de Reus aixeca malestar entre alguns veïns de la zona

Asseguren que no s'estan tractant els principals problemes del barri com la seguretat i la neteja

Actualitzada 14/11/2021 a les 21:46

El procés participatiu per a la transformació del Carrilet i la zona sud de la ciutat que va començar fa un parell de mesos ha aixecat malestar entre alguns veïns de la zona que asseguren que el que necessita la ciutat «no són nous equipaments», sinó que «s'acabi l'incivisme i millori la seguretat i neteja» va assegurar Paqui, una de les veïnes del sud de la ciutat. Ella, igual que altres veïnes de la zona, es van apropar ahir al matí al parc de Mas Iglesias arran de la convocatòria per al debat enfocat per part de l'organització a la definició dels usos dels futurs equipaments, i van assegurar estar decebudes del procés participatiu, ja que consideren que no s'estan tractant els principals problemes. Van assegurar haver participat en les anteriors reunions en les quals lamenten que «només se'ns ha parlat del meravellós projecte». Així mateix van remarcar que «no som les úniques disgustades» i van recordar que el que havia de ser una passejada de descoberta del barri a finals d'octubre, es va convertir en una reunió estàtica davant la necessitat dels veïns d'expressar «les necessitats reals» del dia a dia del Carrilet i la zona sud.Les veïnes van coincidir que la majoria de problemàtiques són comunes arreu de la ciutat, i van lamentar la falta de policia a la zona sud, ja que consideren que ajudaria a calmar les tensions que s'hi viuen. En aquesta línia, Paqui va assegurar que les baralles i els robatoris al barri són un continu.

Malgrat les desavinences d'alguns dels veïns pel que fa el procés participatiu per a la transformació d'aquesta zona, la sessió de deliberació va tenir lloc amb una vintena de participants. Aquests, juntament amb tècniques de les àrees de participació i urbanisme, van posar en comú les necessitats que cadascú detecta per tal de convertir la zona sud en una nova centralitat tal com busca el macroprojecte, partint de la diagnosi prèvia a partir de les enquestes que es porten realitzant des del mes de setembre i les reunions amb els diferents agents i associacions de la zona. Marina Berasategui, regidora d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament, va ser l'encarregada de donar el tret de sortida a la jornada i va animar els assistents a què expressessin totes les seves preocupacions i necessitats, ja que el projecte «no pot tirar endavant només des del consistori, sinó que ha de tenir en compte els veïns».