El passeig de la Boca de la Mina estrena noves rutes i activitats familiars gamificades

Actualitzada 15/11/2021 a les 17:08

En el marc del Projecte de recuperació i millora del passeig de la Boca de la Mina, aquests dies s'ha ampliat l'oferta d'activitats que el passeig posa a disposició de les persones usuàries amb noves rutes temàtiques i la posada en marxa d'una app que integra diferents recursos digitals per viure-hi una experiència singular.

Noves rutes temàtiques

Seguint el fil dels 11 punts d'interès que senyalitzen el recorregut del passeig, s'han definit dues rutes temàtiques que permeten aprofundir en diferents aspectes de la història de l'espai i la seva vinculació amb la ciutat: la ruta cultural i la ruta de l'aigua.

Es tracta de rutes autoguiades, que es poden fer lliurement seguint les explicacions de l'app del passeig o a partir de la informació que hi ha al web bocadelamina.reus.cat. Com a complement, s'ha previst també una programació de rutes guiades i teatralitzades: una centrada en la figura emblemàtica de la venedora d'anissos, que permet reconstruir fragments de la història del passeig i dels costums reusencs entre els segles XIX i XX, i una centrada en la ruta de l'aigua que a través de la poesia posa l'accent en els aspectes sensorials.

Les rutes guiades teatralitzades aniran a càrrec d'ANS Educació, i s'iniciaran el proper dissabte 27 de novembre, amb la previsió de programar-ne cada quart dissabte de mes d'11 a 12 h. D'acord amb el plantejament inclusiu que ha marcat la intervenció urbanística al passeig, les rutes que es posen en marxa estan també pensades per a tots els públics, i amb voluntat d'acostar el passeig a tothom des d'experiències properes.

Totes les rutes són gratuïtes i per participar-hi cal fer inscripció prèvia a través del web Bocadelamina.reus.cat.

Aquestes noves rutes s'afegeixen a l'oferta de rutes saludables que ja es va posar en marxa el mes de juny, i que integren tres nous itineraris amb punt de sortida des del passeig: una ruta curta a peu (R12, Camins, avellaners i oliveres), una ruta llarga per fer a peu o corrent (R13, Tomb per la pedrera), i una ruta amb bicicleta (R14, El Pere Mata i la partida de Monterols). Cal recordar que des del passat 20 d'octubre tres tècnics esportius de suport donen a conèixer les rutes saludables a peu de passeig de dilluns a dissabte en horari de matí i tarda i el diumenge en horari de matí.

App Rutes Reus

Dins de l'app Rutes Reus s'ha definit un espai dedicat al passeig de la Boca de la Mina que integra diferents recursos pensats per aprofundir en el coneixement de la història del passeig i la seva relació amb l'entorn, i al mateix temps per proposar a les persones visitants una experiència lúdica singular a partir de les aplicacions de les tecnologies digitals.

Des del servei d'audioguia que permet ampliar la informació relativa als 11 punts d'interès, amb versions idiomàtiques en català, espanyol, anglès i francès, fins a fotografies 360º, vídeos o elements de realitzat virtual i augmentada, l'app planteja dos nivells d'experiència diferenciats: un adreçat al públic en general, i altre adreçat a un públic familiar que organitza la visita com una experiència lúdica en format de videojoc, amb reptes i recompenses associats a cada punt del recorregut.

El projecte i la producció de l'app, així com la definició de les rutes temàtiques i l'elaboració de diferents guies didàctiques que hi donen suport, ha a anat a càrrec de l'empresa valenciada Play&Go Experience, especialitzada en projectes digitals gamificats i plataformes de dades intel·ligents. Play&Go Experience ha desenvolupat projectes diversos en l'àmbit del turisme cultural intel·ligent, molts d'àmbit europeu, i ja el 2018 va rebre el premi FITUR a la millor solució tecnològica en la categoria d'interacció amb el turista i el ciutadà.

El projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea a través de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Rutes saludables

Aquests dies s'han iniciat també diferents xerrades teòrico-pràctiques als centres educatius de la ciutat a càrrec d'auxiliars tècnics esportius per donar a conèixer les rutes saludables i dissenyar el calendari de sortides i activitats al voltant de les rutes. Aquestes sessions també s'han ofert a diferents col·lectius de la ciutat com les persones usuàries centres cvics, col·lectius de gent gran, etc.

A la part teòrica de les sessions s'expliquen aspectes relacionats amb l'activitat física i l'exercici físic i els beneficis de portar una vida saludable, I també es fa un breu explicació del passeig, els punts d'interès, les seves possibilitats per poder practicar esport en un medi natural, la nova app per a dispositius mòbils, la qual permet interaccionar amb l'entorn de la Boca de la Mina.

La part pràctica consisteix en un recorregut pel passeig seguint l'itinerari d'alguna de les rutes que s'hi han definit, amb l'objectiu-se de potenciar hàbits saludables en contacte amb la natura i sense necessitat d'agents externs artificials.