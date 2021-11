Alguns restaurants doblen la venda de tapes durant la Ganxet Pintxo 2021 de Reus

Asseguren que la ruta de tapes que va acabar aquest diumenge ha estat «una de les millors edicions»

Actualitzada 15/11/2021 a les 07:01

Els establiments adherits a la Ganxet Pintxo d'enguany asseguren que ha estat una molt bona edició i remarquen la gran rebuda que ha tingut per part dels clients. Aleix Garrido, del Batticuore, assegura que estan molt contents amb la ruta de tapes d'enguany i que la gent, malgrat la pandèmia, s'ha animat a sortir. L'establiment ha servit uns 1.400 pintxos durant aquests deu dies, els quals representen «el doble» respecte a l'última edició que es va celebrar la tardor de 2019.

En aquesta línia, Daniel Merino, dels restaurants Abrasa'm i La Presó, assegura que «hem treballat força» i considera que «el fet que siguem menys restaurants» participant en la ruta juntament amb «les ganes de sortir de la gent» després de mesos de pandèmia, ha contribuït als bons resultats. Merino, que porta participant a la Ganxet Pintxo des dels seus inicis fa deu anys, assegura que la d'enguany «ha estat una de les millors edicions».

Així mateix, Meritxell Gil Torres, de l'Absis, s'ha mostrat sorpresa davant la rebuda dels clients «després d'un any de pandèmia» i assegura que «hi ha hagut dies que ens hem quedat sense pintxos».

Gerard Guivernau, de Casa Coder, assegura que la iniciativa «ha funcionat molt bé», però remarca que «no tant pel pintxo» sinó per «la resposta de la gent amb sortir» i sobretot «sopant a taula». Enguany creu que haurà servit uns 3.000 pintxos, «pocs» al parer de Guivernau, ja que assegura que en alguna edició anterior havien arribat a triplicar el número. Tot i això, es mostra satisfet, ja que el marge actual que deixa la popular ruta de tapes reusenca ara és superior.

D'altra banda, Lluís Llauradó, dels restaurants Peixateries Velles i Sa Kika, considera que indubtablement la Ganxet Pintxo representa «un impuls» per a l'activitat, tot i que considera que seria millor si s'abastessin les últimes setmanes de novembre, que és quan està tot més aturat. Tot i assegurar que «ha anat bé», remarca que les jornades s'haurien d'estendre més en el temps, ja que si la iniciativa dura només deu dies «s'acumulen molts serveis» en determinades franges horàries i «és impossible» oferir un servei de la qualitat habitual, la qual cosa porta als clients «a prejutjar molt fàcilment».

Així i tot, malgrat desavinences puntuals, tots coincideixen en el gran efecte que tenen les edicions de la Ganxet Pintxo per al sector de la restauració de la ciutat, tan castigat per les restriccions, i es mostren satisfets d'haver pogut reprendre la ruta després de dos anys d'aturada forçada per la covid. En la mateixa línia, la Cambra de Comerç de Reus, organitzadora de la ruta, assegura que aquesta divuitena edició «ha superat amb escreix totes les expectatives» i Jaume Batista, coordinador de la iniciativa, ha felicitat els restauradors per la seva «fantàstica feina» durant les últimes setmanes.