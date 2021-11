Les queixes més freqüents giren al voltant de la neteja, l'incivisme i la seguretat als barris

Actualitzada 11/11/2021 a les 20:58

L'alcalde, Carles Pellicer, va dedicar la tarda d'ahir a rebre els veïns dels barris de la zona est per conèixer la seva opinió sobre l'estat de la ciutat en el marc del nou programa de proximitat Convivències amb l'alcalde. Des de dimecres i fins aquest diumenge, Pellicer farà «una immersió total» als barris Pelai, Sol-i-Vista, Immaculada, Santuari, Misericòrdia i les urbanitzacions Pi i Blancafort per tenir una «visió» de la realitat que s'hi viu. Una quinzena de veïns de la ciutat van acudir a les Converses amb l'alcalde que van tenir lloc ahir al Mas Anglès. Laia Ibarz, veïna del barri, es va mostrar sorpresa pel format, ja que «m'esperava una reunió, i no que fos de tu a tu» i va explicar que s'hi va apropar moguda «pel tema de la neteja, les pudors al barri i a tot Reus en general» així com «els contenidors a rebentar». Lauren Miquel Martínez, veí del raval Robuster, va voler aprofitar també l'oportunitat d'apropar-se per traslladar la seva queixa pel que fa a la mancança de pipicans al centre de la ciutat, la qual cosa va assegurar que es tradueix en carrers molt bruts. Els dos van coincidir a lloar la iniciativa d'escoltar, però van assegurar desconfiar de «la utilitat» de la iniciativa. Carme Puente, veïna de la zona, es va apropar a parlar amb l'alcalde «per un problema que ve d'anys enrere, quan es van fer les obres al carrer Ponent», les quals van afectar l'estat de la seva casa. Tot i reconèixer que «no és culpa de Pellicer», ja que les obres van ser anteriors al seu mandat, va lamentar que la resposta de l'alcalde sigués que «ja fa molts anys», quan els veïns van haver de «pagar les contribucions especials» per fer front a les despeses de les obres. També va denunciar la deixadesa que viu el barri i va lamentar que els esforços de neteja s'hagin incrementat arran de la visita de Pellicer.

L'alcalde, acompanyat per la regidora de Relacions Cíviques, Montserrat Caelles, i el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, van estar visitant dimecres la urbanització Pi i el barri Immaculada, on van continuar ahir el recorregut amb l'objectiu de parlar amb veïns, comerços i equipaments públics. A més, va avançar que aquest vespre acompanyarà a la Guàrdia Urbana per conèixer com es desenvolupa l'activitat nocturna de la zona. També assistirà a actes lúdics, religiosos i esportius que s'hi desenvolupin en els pròxims dies. Pellicer va remarcar que les principals demandes dels veïns giren al voltant de la neteja, la seguretat i l'incivisme que pateix la ciutat.