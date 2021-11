«Radiograph of a Family», la gran guanyadora del Memorimage 2021 a Reus

Ha estat la guanyadora del premi Ciutat de Reus, el premi del públic i el Premi Cinema-Rescat, aquest últim juntament amb «L'home dibuixat. Una conversa amb Jaume Sisa»

Actualitzada 12/11/2021 a les 20:47

La setzena edició de Memorimage, Festival Internacional de Cinema de Reus ha entregat aquest vespre els Premis Memorimage 2021 en una cerimònia de cloenda al Teatre Bartrina, presentada per Montse Llusà.

«Radiograph of a Family» de Firouzeh Khosrovani ha guanyat el Premi Ciutat de Reus i també ha estat guanyadora del premi doble el jurat Cinema-Rescat. El jurat de la secció oficial, que conformen Belén Macías, Sílvia García i David Fernández, ha destacat la capacitat de la directora de construir tot un relat a través de les imatges d'arxiu, destacant la seva forma i narrativa, així com l'evolució dels personatges i els espais. El jurat ha volgut valorar com l'obra explica amb gran qualitat cinematogràfica una relació familiar complexa i una situació social que la condiciona.

La pel·lícula ens explica una emotiva i original historia gràcies al tractament del material d'arxiu familiar —cartes, àudios, fotografies, vídeos domèstics i dibuixos— per reflexionar sobre la història recent d'Iran. El documental també s'ha endut, gràcies al vot dels espectadors, el «Premi del Públic».

Per altra banda, el premi doble atorgat pel jurat del Premi Cinema-Rescat ha estat també per a «L'home dibuixat. Una conversa amb Jaume Sisa» de Joan Celdran i Àngel Leiro. La pel·lícula fa una retrat del cantautor Jaume Sisa, un referent del moviment underground i la contracultura de la Barcelona dels anys 60 i 70. Músic, cantautor i poeta, la influència del seu treball ha arribat amb força fins als nostres dies. El jurat del Premi Cinema Rescat, format per Jan Baca, Raül Contel, Isaac López i Josep Rota, ha destacat el repte que suposa aquesta pel·lícula, donada la gran quantitat d'imatges d'arxius que mostra, acuradament destacades en el seu context i el resultat que n'obtenen. La pel·lícula es pot recuperar a la plataforma online del Memorimage fins el proper diumenge 14 de novembre.

Dins de la secció MemoriReus, el premi per a la millor pel·lícula, patrocinat per Rabassa i dotat amb 300€ , ha estat per «Padrí. Imatges del record», el viatge de la directora, una noia alemanya, a la recerca de la memòria del seu padrí català. Atorgat pel públic assistent gràcies al seu vot en les sessions presencials i online del festival.

Els alumnes dels instituts participants al MemoriJove també han decidit amb els seus vots atorgar el Premi MemoriJove a «Com jo vulgui» de Samaher Alqadi, una veu emergent al cinema documental àrab que explica la revolució de les dones durant la Primavera Àrab.

Durant tot el cap de setmana el públic podrà continuar gaudint de la programació del Memorimage a la plataforma online del festival, accessible de manera gratuïta i previ registre a online.memorimage.cat.