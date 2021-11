En marxa les obres del nou espai de joc infantil en forma de laberint del parc de Sant Jordi

El nou element ha de millorar la jugabilitat de l'espai i alhora fer-lo més integrador

Actualitzada 12/11/2021 a les 14:33

L'Ajuntament de Reus ha iniciat les obres per a la instal·lació al parc de Sant Jordi del nou element de joc infantil que vol ser de referència per al conjunt de la ciutat i reforçar el caràcter excepcional del parc com a espai de joc. Serà un laberint, un element singular, el primer de les seves característiques que hi haurà a Reus. El nou element de joc, fruit de l'aportació de la ciutadania als Pressupostos Participatius, ha de millorar la jugabilitat de l'espai i alhora fer-lo més integrador. S'ha dissenyat com un joc inclusiu tant en rang d'edat com en diversitat funcional. La proposta va ser presentada als participatius per Alejandro Rebollo Punyed.

El projecte, gestionat per les Brigades Municipals i encarregat a l'equip d'arquitectes Anna Castellà i Alberto Espinosa, es divideix en dues fases. La primera, amb un pressupost de 26.000 euros, respon a la proposta escollida en el marc del Pressupostos Participatius 2019, i inclou la instal·lació del laberint. La segona fase, actualment sense calendari, té un pressupost de 32.000 euros i preveu l'ampliació del joc i actuacions complementàries.

El nou joc s'instal·larà en una àrea d'uns 780m2 situada a l'extrem nord-est del parc de Sant Jordi, garantint la seva relació amb l'entorn. El joc no només invita a completar el recorregut. Al llarg de l'itinerari apareixen elements geomètrics singulars que donen caràcter i es converteixen en petites fites que estimulen el repte d'arribar fins a elles i fins al final.

El disseny del laberint busca una experiència compartida entre usuaris; i ha de ser atractiu per a totes les edats, inclosos adults i gent gran, que poden ser partícips del repte que genera. El pas entre els diferents espais es fa a través de pòrtics de 2,25m d'alçada, que permeten als adults participar del joc. Igualment, l'alçada del laberint, d'1,5m, permet un control visual dels adults.

El laberint configura una gran espai controlat pels adults i alhora caòtic per als infants. Està dissenyat amb una malla permeable visualment, que permet el control d'ubicació sense alterar el repte del propi joc.

A més, és un joc lliure de barreres físiques, ni topogràfiques, ni visuals, permetent un integració de la gent amb diversitat funcional gaudir-lo en condicions de igualtat i inclusivitat. El disseny té en compte la seva relació amb l'entorn i els problemes que podria derivar com punts cecs, racons o il·luminació. La seva permeabilitat visual i l'alçada ajuden a combatre aquests problemes.

Pla director de jocs infantils

Aquesta actuació se suma al desplegament del pla director de millora de jocs infantils que l'Ajuntament també té en marxa. El passat divendres, 5 de novembre va publicar al perfil del contractant la licitació dels contractes millores de 6 zones de jocs infantils de la ciutat. Els contractes tenen un pressupost de licitació de 75.000 euros destinats a actuacions en zones de jocs infantils situats en els emplaçaments següents: