Per al Gran Recapte d'enguany calculen que necessitaran unes 250 persones a la ciutat de Reus

Actualitzada 11/11/2021 a les 20:47

El Banc d'Aliments de les comarques tarragonines, amb seu a Reus, fa una crida al voluntariat per fer front a l'augment de la demanda que han patit des que va començar la pandèmia. L'entitat va passar d'atendre unes 26.655 persones al dia i repartir uns 2,8 milons de quilos d'aliments a les comarques tarragonines l'any 2019, a 32.100 usuaris amb 3,3 milions de quilos el 2020, xifra que al setembre d'enguany ja ascendia a 43.800 persones diàries i 3,8 quilos de menjar. Els aliments destinats a aquestes persones es distribueixen a través de 156 entitats a tota la província, 26 d'elles ubicades a la ciutat. Donat aquest augment en tan poc temps, el president de l'entitat, Eusebio Alonso, va remarcar la importància del voluntariat per tal de mantenir el treball tot l'any, i no només en moments puntuals. En aquesta línia, també va assenyalar el paper protagonista que juguen els jubilats en el dia a dia, ja que representen un 70% dels voluntariats, i va fer una crida a que s'adrecin a l'associació per ajudar en tasques com ara la conducció de furgonetes per a petites distàncies.

Pel que fa a aquesta 13a edició del Gran Recapte, un dels esdeveniments anuals més importants per a l'entitat, calculen que arribar a la participació de 3.000 voluntaris al Camp de Tarragona, dels quals uns 250 a la ciutat de Reus. La tasca d'aquests es concentrarà en el divendres 19 i el dissabte 20 de novembre. Enguany, el Gran Recapte continua veient-se afectat per les restriccions de la covid-19, com és el cas del nombre de voluntaris presents en cada establiment o la gestió de les donacions d'aliments, ja que serà el mateix personal qui convidarà als clients a fer donacions a la caixa. L'any passat es van aconseguir recaptar 450 tones i Mariluz Sanmiguel, vicepresidenta de l'organització, espera enguany batre aquesta xifra. Des del banc esperen que aquest sigui l'últim any de restriccions i «poder tornar als nostres orígens», ja que Alonso va assenyalar que la tasca de col·laboració amb adolescents dels centres educatius del territori a la campanya solidària és un aprenentatge que cal mantenir. Enguany, com a novetat, a les grans superfícies que porten anys adherides al Gran Recapte s'hi sumen també petits comerços del territori.

Alonso va remarcar que «el banc és de tots», assenyalant la importància que el conjunt de la societat hi contribueixi de la manera que pugui.

Per a aquelles persones que vulguin fer donacions al banc a través de Bizum ho poden fer al 01836. Amb aquests diners, el president assegura que volen comprar productes «especials» com ara bé una càrrega gran de pollastre congelat per fer-lo arribar a les famílies. Per a qualsevol informació addicional tant per a futurs voluntaris com per a comerços que s'hi vulguin adherir poden trucar al 977 757 444.