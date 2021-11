El carril bici que connectarà el nucli urbà de Reus amb Blancafort serà realitat el 2023

Les obres, que s'iniciaran l'any vinent, compten amb un pressupost d'1,2 MEUR compartit entre l'Ajuntament i la Generalitat

La històrica demanda veïnal per a la construcció d'una via per a ciclistes i vianants que connecti el nucli urbà de Reus amb la urbanització Blancafort serà una realitat el 2023. Així ho van assegurar l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, en la presentació del projecte.

El projecte preveu la construcció d'aquesta via paral·lela a la TV-3141, carretera de la Misericòrdia, entre la rotonda de la variant de la T-11 i la urbanització de Blancafort. Aquesta actuació persegueix facilitar la mobilitat activa i sostenible, millorant les condicions de seguretat dels seus usuaris. L'obra tindrà un pressupost previst d'1,2 milions d'euros i s'executarà mitjançant un conveni de col·laboració que estableix que el departament de la Generalitat aportarà 700.000 euros del finançament i l'Ajuntament els 500.000 euros restants.

El vial, que tindrà 600 metres de longitud, transcorrerà al llarg del corredor de la carretera TV-3141 i implicarà el canvi d'ubicació de l'estació de busos. Aquesta actuació, a més, inclourà la millora del drenatge al costat nord de la carretera TV-3141 per tal de fer que l'estructura sigui segura, segons la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui.

L'Ajuntament de Reus ha estat l'encarregat de la redacció del projecte constructiu corresponent i el departament la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori n'impulsarà la programació i execució amb el finançament conjunt. En aquest sentit, es preveu licitar les obres aquest any i executar-les l'any vinent, probablement a partir del segon semestre i amb una durada estimada de deu mesos.

Una vegada construït el nou vial, l'administració municipal n'assumirà la titularitat. Paral·lelament, Berasategui va anunciar que l'Ajuntament es compromet a impulsar davant el ministeri de Foment les actuacions necessàries per a l'adequació de la via per vianants i ciclistes al pas per l'enllaç de la T-11, de titularitat estatal, de manera que quedi garantida la continuïtat del nou carril fins al centre de Reus, per la via ja existent de l'altre costat de la T-11, ja que va assegurar que, de no ser així, no tindria cap sentit la nova infraestructura. D'altra banda, la Generalitat té redactat el projecte per a donar continuïtat a aquest nou vial fins a la urbanització d'Aigüesverds i pròximament en licitarà les obres amb un pressupost d'1,9 milions d'euros.

A més, Gavín va anunciar que «aquest projecte creixerà» en els pròxims anys després de l'aprovació dels projectes Next Generation per part del Consell de Ministres. Aquest paquet inclou la redacció i execució d'una segona part del projecte per allargar el carril bici des de Reus fins als municipis de Cambrils i Salou, el qual discorrerà paral·lel a les carreteres TV-3141 i C-14, respectivament. La inversió total prevista per aquestes dues actuacions és de 5,7 milions d'euros, els quals es finançaran mitjançant fons europeus. El secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat va assegurar que tots aquests esforços tenen un motiu de ser, ja que considera que «la mobilitat sostenible no és una alternativa», sinó «una prioritat» per a les dues administracions.