Ajornen el 5è intent de desnonament d'una veïna del carrer Sant Magí de Reus

La Fàtima fa cinc anys que viu al pis, sense aigua ni llum, en condicions d'extrema vulnerabilitat

Actualitzada 10/11/2021 a les 22:33

El Sindicat de l'Habitatge de Reus va celebrar ahir l'ajornament del cinquè intent de desnonament de la Fàtima, una veïna que viu des de fa cinc anys al carrer Sant Magí en unes condicions d'extrema vulnerabilitat i sense cap mena d'ingrés econòmic. Issam Oudriss, un dels membres del Sindicat d'Habitatge de Reus, assegura que, després que novament el jutjat hagi aturat el desnonament «a última hora» perquè «se n'ha adonat de que efectivament és una persona vulnerable i no té cap alternativa habitacional», «tornem a estar amb el neguit al cor», alerta del que pugui passar. Oudriss assenyala que el sindicat continuarà buscant una alternativa d'habitatge digne per a la Fàtima perquè «el cas no està resolt». Des de l'associació fa mesos que mantenen reunions amb l'Ajuntament per aconseguir trobar alguna solució al seu cas. Actualment podria existir una alternativa habitacional per a la Fàtima, la qual el sindicat considera «nefasta», i que passaria perquè la dona anés a viure amb una altra família a partir del desembre. Per aquest motiu, el jutge ha suspès novament el desnonament, a l'espera que aquesta opció legal sigui viable, tot i que Oudriss recalca que «no és una alternativa» adequada a les necessitats de la Fàtima.

Mohammed el Mouloudi Ramdani, de 24 anys, és un dels veïns de l'edifici que han estat ajudant a la Fàtima durant aquests anys en els quals ha estat vivint al pis sense aigua ni llum, fet que s'agreuja en ser diabètica i no poder guardar la insulina a la nevera. «És normal, si veus una persona en una situació de risc, l'ajudes», va assegurar el Mouloudi, qui mogut pel suport del sindicat a la seva veïna, va decidir adherir-s'hi.

Des del Sindicat de l'Habitatge van voler agraïr la feina feta per algunes de les treballadores socials, les quals han estat intentant buscar solucions, però asseguren que el problema ve de més amunt. En aquest sentit, Oudriss denuncia l'absència de l'administració, la qual «tenint tots els recursos que té» dona l'esquena a cobrir les necessitats i els drets de la població, com ara bé tenir un sostre. El portaveu del Sindicat de l'Habitatge va remarcar que aquests diners només hi són «per cedir-los a constructores perquè facin blocs de pisos a la Riera Miró», però no per «col·lectivitzar pisos» buits dels bancs per posar-los a disposició de les famílies que ho necessiten. Així mateix, va denunciar els pocs pisos d'habitatge social que existeixen.