La Guàrdia Urbana per fi tindrà una galeria de tir a la comissaria de Reus

Les obres han estat adjudicades a l'única empresa que ha presentat una oferta per 107.423 euros

Actualitzada 09/11/2021 a les 20:05

La Guàrdia Urbana de Reus està un pas més a prop de tenir una galeria de tir a la comissaria central de l'avinguda Marià Fortuny, ja que les obres per a la instal·lació de l'espai d'instrucció en matèria de seguretat del cos policial han estat adjudicades. L'empresa Gts Electronica SL, l'única que ha presentat una oferta al concurs, serà l'encarregada del condicionament de la nova zona d'entrenament per un import de 107.423,80 euros. El contracte contempla un termini de tres mesos per a l'execució de les obres des de la seva formalització.

Segons el document tècnic, el nou espai, que estarà ubicat al soterrani de la comissaria central, serà multifuncional i estarà adequat per a poder dur a terme les pràctiques en matèria de seguretat necessàries per garantir un servei de qualitat. Així doncs, la normativa contempla la formació contínua dels agents pel que fa a les tècniques de seguretat i les pràctiques de tir de manera regular. L'espai, predeterminat per realitzar aquesta formació, però actualment sense les condicions de seguretat necessàries, estarà adaptat per a fer pràctiques de contenció, control i arrest amb armes blanques o altres estris i objectes perillosos. Els agents també hi podran practicar simulant diferents situacions de risc, com l'accés i entrades a domicilis o establiments, o la protecció a les víctimes d'actes violents.

Aquest equipament compta amb 29,80 metres de llarg, per 4,70 metres d'ample amb una distància útil entre la posició dels blancs i dels tiradors de 25 metres i estarà adequat per a poder realitzar diferents proves amb armes de calibres diversos. Les parets i el terra d'aquesta instal·lació hauran de comptar amb superfícies toves per absorbir els impactes físics i para-bales en diferents llocs de la nova galeria de tir de la comissaria central. La sala de formació que serà insonoritzada, disposarà de quatre llocs de tir separats entre si amb mampares. Tot i això, la zona on s'ubiquen els armers, per emmagatzemar armes i munició no formen part del projecte ara adjudicat.