Reus porta l'art a aparadors de locals buits amb l'objectiu de revitalitzar el comerç

«La ruta vol ser el punt de partida per la revitalització de la zona», ha destacat el regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, que ha valorat que la línia de subvencions «omplirà les necessitats dels primers emprenedors». El regidor de Cultura, Daniel Recasens, ha valorat que en aquesta ocasió «l'art i la cultura es donen la mà en temes de revitalització econòmica» i ha demanat no veure l'art com una despesa.Els aparadors es descobriran d'un en un amb la comissària de l'exposició, Meritxell Perpinyà, i els propis artistes seran els encarregats d'explicar les seves obres, que han estat elaborades per autors locals i per alumnes del Col·legi Sant Josep i l'Escola d'Art i Disseny de Reus. Hi haurà acompanyament musical per part del grup The Meme i dels estudiants de l'escola de música del Centre de Lectura, que tocaran musica clàssica pels carrers. També es repartiran tiquets d'un euro per gastar als establiments col·laboradors.