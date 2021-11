Reus celebra unes Jornades Gastronòmiques per posar en valor l'Oli Nou DOP Siurana

Les jornades tindran lloc del 12 al 28 de novembre

Actualitzada 09/11/2021 a les 16:27

Del 12 al 28 de novembre tindran lloc a Reus les Jornades de l'oli nou DOP Siurana, una iniciativa impulsada per l'Agència Reus Promoció, el Consell Regulador de la DOP Siurana i el Grup Unió que té un doble objectiu: posar en valor aquest producte de gran qualitat i valor gastronòmic i donar suport al sector de la restauració i l'hostaleria de la ciutat. En aquesta acció també es compta amb el suport i la col·laboració de l'AEHT de Reus.

Les Jornades s'organitzen en el marc de la Fira de l'Oli DOP Siurana i hi participen dotze establiments de restauració de la ciutat que durant més de quinze dies oferiran a les seves cartes un seguit de propostes especials que posen en valor l'oli nou de la DOP Siurana.

Les Jornades Gastronòmiques de l'Oli nou DOP Siurana presenten una novetat important respecte a altres accions que s'han realitzat amb el sector de la restauració en edicions anteriors de la Fira. Aquest any els establiments participants s'impliquen més activament i fan un pas endavant, passant de fer una degustació d'oli al principi de l'àpat a presentar un menú complet amb entrants, principal i postres que utilitzen l'oli nou de la temporada.

Per a l'ocasió s'ha editat un fulletó en que es detallen les propostes de cada establiment participant i que es podrà trobar a partir del proper divendres als diferents punts d'informació de la Reus Promoció així com a la Fira de l'Oli DOP Siurana i als establiments participants.

Cal destacar molt especialment la implicació dels restaurants participants en aquestes Jornades, que han realitzat un esforç important per preparar un menú complet que posa en valor l'oli nou de la DOP Siurana, des de diferents vessants, des dels plats més tradicionals de la cuina fins a les propostes de la cuina més innovadora.

Els 12 establiments participants a les Jornades són Ferran Cerro, Casa Coder, El Círcol, L'Estel, La Giberga, Masia Crusells, Vermut Rofes, La Manigua, Lo Bon Profit, Cal Serret, Restaurant NH Ciutat de Reus i Flaps.

Les Jornades Gastronòmiques de l'Oli DOP Siurana són una de les accions de suport al sector de la hostaleria i restauració de la ciutat que es realitzen des de la regidoria de Promoció de Ciutat, en el marc de les accions del programa Reactivem Reus de l'Ajuntament.

Oferta especial de cap de setmana a Reus

La Fira de l'Oli DOP Siurana atreu any rere any una gran quantitat de visitants a la ciutat i per aquest motiu, cinc hotels de Reus s'uneixen un any més a les iniciatives de la Fira DOP Siurana i ofereixen pels dies 12 i 13 de novembre una oferta especial de cap de setmana, que consisteix en un descompte especial en el preu de l'habitació i un paquet de benvinguda que inclou una ampolla d'oli verge extra DOP Siurana nou i entrades per visitar alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat com el Gaudí Centre i els Museus de Reus. La reserva es realitza directament als hotels participants en la iniciativa.

Els 5 hotels que ofereixen una proposta de cap de setmana amb motiu de la Fira de l'Oli DOP Siurana són Brea's, NH Ciutat de Reus , Centre Reus , Reus Park i Ollé .