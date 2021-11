Pellicer inicia demà 5 dies d'immersió total a barris de l'est de la ciutat

Els veïns de les set zones que visitarà l'alcalde podran parlar-hi per traslladar les seves opinions

Actualitzada 08/11/2021 a les 19:46

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, inicia demà dimecres una nova edició del programa Convivències amb l'alcalde, el qual va començar el mes passat. Durant cinc dies d'aquesta setmana, el batlle durà a terme una immersió total a diferents zones de l'est de la ciutat, entre les quals es troben Pelai, Sol i Vista, Immaculada, Santuari, Misericòrdia i les urbanitzacions Pi i Blancafort.

A més, dijous a la tarda, de 17 a 19 hores al Mas Anglès, l'alcalde atendrà sense cita prèvia als veïns i veïnes en la segona edició de les Converses amb l'alcalde, una evolució dels Dilluns amb l'alcalde que permet recollir peticions, inquietuds i intercanviar impressions directament amb la ciutadania.

Tal com ja va fer el mes passat en la seva visita als barris Gaudí, Mineta i Pinar, des de demà i fins diumenge, Pellicer recorrerà les diverses zones per copsar en primera persona les necessitats i les inquietuds de la ciutadania vivint com un veí més del barri. Així doncs, l'alcalde farà recorreguts a peu de carrer amb l'objectiu de conversar amb els veïns i comerços de les zones; compartirà àpats amb persones referents de les entitats i associacions de veïns. Com a part de la seva intensa agenda d'aquests dies, visitarà comerços i equipaments públics com ara bé centres cívics, centres educatius, escoles o instituts i assistirà a actes lúdics, religiosos, culturals o esportius que hi tinguin lloc durant aquesta setmana.

En aquesta immersió total a set zones dels barris de l'est de la ciutat l'acompanyaran la regidora de Relacions Cíviques, Montserrat Caelles; el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny; i diferents regidors implicats en els àmbits que s'abordaran al llarg de les visites.

El programa de proximitat Convivències amb l'alcalde ha dividit la ciutat en onze zones i s'allargarà fins al pròxim octubre. Al mes de desembre serà el torn dels barris de Mare Molas i Mas Vilanova; al gener l'alcalde visitarà la zona de Poetes, Escorxador i Alcolea; seguits de Sant Jordi, Niloga i Ample al febrer.

La finalitat d'aquesta iniciativa és millorar la qualitat de vida de relació debatent amb els agents clau del territori i treballar per fer passes endavant en l'acció municipal als barris, i de retruc al conjunt de la ciutat.