Els veïns de Mas Pellicer volen que l'increment de policia es mantingui

La presència policial al barri s'ha incrementat d'ençà que dijous passat aparegués un home mort

Actualitzada 09/11/2021 a les 07:01

Els veïns de Mas Pellicer, més conegut com a Sant Josep Obrer, reclamen que l'increment de presència policial al barri arran de l'aparició d'un home mort el passat dijous es mantingui. El president de l'Associació de Veïns (AVV) Primer de Maig, Eduardo Navas, assegura que cal que la policia continuï sent força present al barri «de forma habitual» i esperen que no es tracti de quelcom puntual mentre durin les investigacions dels Mossos d'Esquadra pel que fa l'home trobat mort en un aparcament del barri que presentava algunes ferides.

Navas considera que el fet de veure més policia a la zona ha contribuït a calmar els ànims entre els veïns després de la notícia de la setmana passada, ja que la seva presència «dona tranquil·litat al barri». En aquesta línia, el president de l'AVV remarca que fa temps que els veïns de Sant Josep Obrer, igual que altres barris de la ciutat, reclamen a l'Ajuntament una major presència policial. Consideren que és la única forma de combatre l'incivisme i la inseguretat que s'hi viu, ja que, a l'estar apartat Navas assegura que en el temps que s'avisa a la policia i alguna patrulla va fins al barri, se'ls veu arribar i la gent marxa corrents perquè no els enxampin.

Tot i això, Navas lamenta que l'incivisme no acaba de desaparèixer. En aquesta línia, el president de l'associació de veïns assegura que «divendres passat van tornar a cremar una paperera», però aquesta vegada «els Mossos van arribar a temps i els van poder identificar». Navas lamenta que aquests actes vandàlics es repeteixen sovint al barri, però «esperem que els serveixi d'escarment» i que «això acabi aviat». El que sí que s'ha aturat, tot i que no gràcies a la policia sinó a l'arribada del fred, són els botellots dels quals els veïns es queixaven fa uns mesos. En aquesta línia, Navas assegura que aquesta activitat s'hauria «reduït en un 80% al barri».