Un programa de rehabilitació de Reus genera un impacte d'un milió d'euros

El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus beneficia directament 234 habitatges

Actualitzada 08/11/2021 a les 17:08

Les ajudes a la rehabilitació d'habitatges del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus (Baix Camp) generen un impacte de més d'un milió d'euros, segons informa el consistori.El programa beneficia directament 234 habitatges en dues línies d'actuació, la d'habitatges desocupats per incorporar-los a una borsa de lloguer social i l'altra, obres de millora de l'eficiència energètica i eliminació de barreres arquitectòniques en edificis.Ambdues convocatòries subvencionen el 50% de les actuacions i, en total, total, s'han acceptat 28 sol·licituds, amb un import global de les subvencions concedides de 545.615,11 euros; el que generarà un impacte econòmic total d'1.091.230,22 euros.D'altra banda, el programa permetrà incorporar nou habitatges a la borsa municipal de lloguer social.Aquests habitatges hauran d'estar a la disposició de la borsa municipal durant cinc anys i mig, amb un lloguer fixat per la borsa en funció de les característiques de l'immoble i amb l'índex de preus del lloguer de la Generalitat com a referència.