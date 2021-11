La Cambra de Comerç de Reus celebra un acord polític per impulsar el desdoblament de l'N-420

135 anys d'història de la Cambra de Comerç de Reus

Just ha insistit en la importància del desdoblament de l'N-420 per «deixar de ser la Ventafocs de Catalunya» i impulsar el territori. «Mai com ara s'havia arribat tan lluny en la concreció d'un moviment parlamentari per aconseguir recursos a aquesta actuació», ha insistit el secretari general de la Cambra de Comerç, Josep Baiges. En aquesta ocasió, es tracta de tres partits catalans i un d'aragonès que han coincidit en la importància del projecte per al futur del territori català, especialment en les comarques amb més despoblament rural.L'endemà de la presentació de l'esmena als pressupostos generals, el passat 5 de novembre, el president de l'ens cameral va aprofitar la visita de Salvador Illa a Reus per ressaltar-li la importància de l'estudi informatiu per desdoblar la carretera. Es tracta d'una de les trobades que l'organisme preveu en les pròximes setmanes per aconseguir els suports necessaris per aprovar l'esmena als comptes generals espanyols.Per altra banda, el coordinador de la comissió d'infraestructures de la Cambra de Reus, Miquel Domingo, ha assenyalat que cal dotar de recursos altres projectes, com la millora de l'R-15 o l'estació intermodal per aconseguir aquest mateix objectiu. Davant la possibilitat que aquesta estació es faci a Vila-seca, el president de la cambra ha remarcat que l'important no és la ubicació sinó la data d'execució. En aquest sentit, ha ressaltat que «s'han d'acabar les baralles entre pobles» quan es parla d'infraestructures. En el cas del desdoblament de l'N-420, proposen un model d'infraestructures similar a la 'Y basca' per evitar conflictes entre municipis.La Cambra de Comerç de Reus ha aprofitat per desgranar el programa d'activitats previstes per celebrar el 135è aniversari de l'ens. Així, ha organitzat més de seixanta activitats ordinàries i extraordinàries per donar relleu a la efemèride. L'aposta pels productes locals, la música i la cultura són tres pilars de les iniciatives previstes per als pròxims mesos.