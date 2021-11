Adjudicades les obres de millora d'una desena de carrers de la ciutat de Reus

Les actuacions pretenen arranjar aquells en pitjor estat de la ciutat i les dues empreses tenen quatre mesos per treballar-hi

Actualitzada 07/11/2021 a les 21:08

Les obres de millora del paviment d'una desena de trams de carrers de la ciutat han estat adjudicades a dues empreses, les quals tindran quatre mesos per realitzar-les. La licitació del contracte d'obres públiques va sortir amb un pressupost de 389.867,80 euros i dividit en dos lots.

El primer, adjudicat a Asfalts i Equips de Vialitat SL, per a la renovació dels paviments dels trams que presenten nombroses esquerdes i flonjalls que poden posar en perill el tràfic rodat i que, per tant, van ser avaluades com a «urgents» pel Projecte Executiu. Així doncs, les actuacions proposades incloses en aquest lot se centren en el tram entre el carrer Misericòrdia i el raval Robuster, des de la plaça Hèrcules i fins a l'alçada del carrer Batan; entre la plaça de la Llibertat i el carrer de l'Amargura; al passeig Sunyer, el tram de baixada entre les places Joan Rebull i el Nen de les Oques, cap d'elles incloses en les accions; a l'avinguda Castellvell, el tram entre els carrers Riudecols i de la Mineta; i a la rotonda de l'avinguda de Pere el Cerimoniós.

El segon lot, adjudicat a l'empresa Tecnologia de Firmes, SA, se centra el les millores dels ferms asfàltics necessàries al passeig Prim, la plaça Europa, la rotonda de l'avinguda de Sant Bernat Calbó i la ronda de Morell i Vilallonga. L'arranjament d'aquests trams consisteix en el fresat d'un metre i mig adjacent a les rigoles i una nova capa de rodament de cinc centímetres a tota la superfície. Prèviament, es procedirà la reparació i sanejament d'aquelles zones amb problemes de subbase o altres desperfectes. L'actuació que es durà a terme a l'avinguda de Sant Bernat Calbó és l'única prevista en horari nocturn.

Aquestes accions suposen millores superficials amb l'objectiu de rehabilitar els paviments en pitjor estat de la ciutat, sense deixar de banda les habituals accions de manteniment dins de la normativa vigent. En tots els casos es refarà la senyalització horitzontal corresponent.

Per a la licitació dels dos lots es van presentar un total d'onze empreses respectivament. Finalment, el primer lot ha estat adjudicat per un import de 169.700 euros i el segon per un total de 164.414 euros.