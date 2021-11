Un conductor begut s'estavella amb la seva furgoneta contra dos vehicles estacionats a Reus i fuig

La Guàrdia Urbana de la ciutat també ha actuat aixecant 17 actes durant la matinada d'aquest dissabte

Nit moguda a la ciutat de Reus amb 17 actuacions de la Guàrdia Urbana per incivisme i un accident amb fugida.Un conductor begut xoca amb la seva furgoneta contra un fanal i dos vehicles que estaven estacionats a l'avinguda de Salou de la capital del Baix Camp. Quan els agents van arribar al lloc dels fets es van adonar que l'accidentat havia fugit. Després d'una cerca pels voltants, la Guàrdia Urbana el va localitzar i va realitzar un test d'alcoholèmia per certificar els símptomes evidents que mostrava el conductor. L'accidentat va donar positiu amb 1,03 mg/l.Durant la nit la Guàrdia Urbana va dur a terme més actuacions per garantir l'ordenança de civisme. Els agents han aixecat 11 actes pel consum d'alcohol a la via pública que entorpia el descans veïnal, 5 actes per tinença de substàncies estupefaents i una acta per orinar a la via pública.