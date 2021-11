Uns 700 delegats de CCOO en la primera assemblea de cara a una mobilització

S'aniran convocant d'altres a Catalunya en defensa dels serveis públics i de sous dignes

Comisions Obreres (CCOO) va aplegar ahir uns 700 delegats a les instal·lacions reusenques del Tecnoparc en la que va ser la primera d'un seguit d'assemblees que s'aniran convocant arreu de Catalunya, amb l'objectiu de preparar una gran mobilització de cara a finals de novembre sota el lema Disputem les rendes. Defensem els serveis públics. Les principals reivindicacions darrere d'aquesta són l'augment del salari mínim interprofessional, la derogació de la reforma laboral, el reforçament del sistema sanitari públic, l'accés a l'habitatge i la millora de les pensions. En aquesta primera assemblea a Reus van participar-hi Unai Sordo, el secretari general del sindicat a nivell estatal; Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya; i Mercè Puig, secretària general de l'organització a Tarragona.

Pel que fa a les negociacions per derogar la reforma laboral en les quals està immers el sindicat, CCOO en fa un «bon pronòstic», però augura «moltes pressions» fins a darrera hora. «Seran complexes, hi ha risc de bloqueig», va afirmar Sordo, però va assegurar que la mobilització serà l'eina amb la qual respondrà el sindicat per pressionar el govern.

Sordo va avisar que un dels punts on CCOO es negarà en rotund a cedir és en la prevalença del conveni d'empresa, en detriment del sectorial, reduint les condicions laborals. En aquesta línia, va insistir que cal reduir «dràsticament» l'ús de la contractació temporal i introduir restriccions als acomiadaments. A partir d'aquí, CCOO planteja millorar la contractació indefinida, reduir la temporal i buscar fórmules d'adaptació de les jornades de flexibilitat interna. Amb relació a les pensions, CCOO reitera que no poden finançar-se només de cotitzacions. Sordo va dir que hi ha «incerteses» i punts que no comparteixen de la proposta, però que el sindicat està disposat a negociar. Sordo creu que les negociacions seran «complexes» i que «hi ha molt en joc». «Estem en un moment crític en relació a la reforma laboral i la de pensions; les negociacions no van malament, però les pressions seran moltes per evitar-ho; per això ens preparem per a un procés de mobilització i assemblees», va declarar.

Pacheco va puntualitzar els efectes descarnats que el conjunt de la societat ha patit durant aquests mesos de pandèmia derivats de les retallades de la crisi del 2008 als serveis públics com la sanitat, així com la feblesa de l'administració pública. A més, va avançar que «estem parlant amb UGT i altres organitzacions» per tirar endavant una convocatòria unificada, i va fer una crida a «ocupar els carrers» per part del conjunt de la societat.