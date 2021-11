S'incorpora una zona de jocs infantils pintada a terra al Barri Gaudí de Reus

L'objectiu de l'Ajuntament és empoderar a infants i adolescents

La Plaça Sagrada Família del Barri Gaudí canvia la seva fisonomia amb la incorporació d'una zona de jocs infantils pintada a terra, un projecte que té com a objectiu millorar el barri a través de treball conjunt entre tots els agents que hi conviuen: associació de veïns, entitats, administracions, etc.

Els jocs pintats s'han plantejat a partir de l'observació de com infants i adolescents jugaven a la plaça de forma espontània i tenen com a finalitat recuperar el carrer com a zona de joc i d'interacció social, familiar i veïnal mitjançant un seguit de jocs tradicionals i circuits adreçats a infants i joves perquè puguin realitzar-los de forma autònoma durant el temps d'oci.

La demanda de l'Associació de Veïns del Barri Gaudí ha estat canalitzada a través del Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Gaudí i executada per l'Àrea de Joventut del la Regidoria de Salut i Ciutadania, amb els objectius de recuperar el carrer com a lloc d'aprenentatge i de trobada familiar, veïnal i d'oci infantil i juvenil; incentivar la imaginació i creativitat d'infants/joves; crear un espai de convivència i relació entre iguals i intergeneracional; i promoure hàbits saludables de la població a través de l'activitat física i la psicomotricitat.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, valora de manera molt positiva aquesta iniciativa sorgida del veïnat i vehiculada a través del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri Gaudí: «En aquesta zona de la ciutat fa temps que treballem per recuperar espais públics per a la canalla i, en aquesta línia de treball, els jocs pintats són uns espais lúdics i diversos, on infants i adolescents són protagonistes i se senten empoderats, com s'han de sentir a una ciutat com Reus, que enguany ha rebut el reconeixement de Ciutat amiga de la Infància».

El Regidor de Salut i Ciutadania, Òscar Subirats, destaca que aquesta iniciativa ciutadana promou l'ús de places i carrers com a espais de joc i de trobada, elements indispensables per fer de la ciutat un espai que promocioni la Salut. «el carrer ha de cobrir tres funcions essencials: la promoció de la salut, el desenvolupament de la vida comunitària i la igualtat d'oportunitats, i aquest és un petit pas per recuperar el carrer per a la ciutadania, i especialment per a les famílies i els infants. Una necessitat que ja destaca com a element clau en el procés participatiu de la redacció del pla de famílies on la col·laboració cívica i la vinculació amb la societat apareixen com a sistemes fonamental de suport».

L'obra la desenvolupa l'artista plàstic reusenc Marc Sardà, que ha tingut en compte la quadrícula de la plaça, els colors de la zona, l'arquitectura del barri així com l'ús i el joc habitual de la plaça.