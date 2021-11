L'aparcament de l'aeroport de Reus tornarà a ser de pagament després d'any i mig

AENA ha adjudicat la gestió del servei en 34 de les seves infraestructures, un total de 120.000 places, per 77,5 MEUR

Actualitzada 05/11/2021 a les 06:55

L'aparcament de l'aeroport de Reus tornarà a ser de pagament després de més d'un any i mig amb les barreres aixecades i sent gratuït. Això es deu a l'adjudicació d'AENA de la gestió dels aparcaments d'un total de 34 aeroports a la UTE EAS per 77,5 milions d'euros, entre els quals es troba la infraestructura aeroportuària del Baix Camp. Aquesta UTE està formada per les empreses Estacionamientos y Servicios S.A.U. (Eysa), Ace Parking Management Inc., i Setex Aparqui.

El període de duració del contracte és de tres anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any cadascuna. Tot i això, encara es desconeix la data exacta de posada en funcionament de la gestió de la nova adjudicatària, i per tant, de l'inici del cobrament per a la utilització de l'aparcament en el cas de Reus.

Des d'AENA asseguren que el seu objectiu amb aquesta adjudicació és prestar el servei de gestió de l'aparcament amb les màximes garanties de qualitat i seguretat. A més, la nova empresa al capdavant del servei incorporarà innovacions tecnològiques creant aparcaments inteligents sense necessitat de tiquets o contacte amb ningú. En aquesta línia, aquest concurs recull tasques noves, com el servei de gestió de la recàrrega elèctrica i un suport tecnològic 24 hores que permeti resoldre possibles incidències de manera àgil i eficient.

Així mateix, AENA remarca la seva tasca com a promotora del transport sostenible des de i fins als aeroports. Per aquest motiu s'ha marcat com a objectiu amb aquesta nova concessió augmentar la instal·lació de punts de recàrrega als aparcaments fins a arribar a un punt per cada quaranta places l'any 2024. Consideren que aquesta iniciativa, juntament amb la intermodalitat i la implantació de mitjans de transport alternatius als convencionals, contribuiran a la reducció de les emissions emeses.

La gestió dels aparcaments d'AENA engloba diferents tasques i serveis, entre les quals es troben la gestió de cobrament i atenció, la seguretat i la vigilància dels espais, així com la neteja i el manteniment de les instal·lacions, el qual inclourà la substitució per obsolescència de les instal·lacions. A més, la nova adjudicatària també haurà de realitzar els serveis de trasllat així com d'altres addicionals per al client, com ara bé la recollida i entrega dels vehicles, la neteja, o petites reparacions, entre altres.

Els dos lots adjudicats a la UTE EAS contempla 34 dels aeroports dels 46 totals que gestiona AENA a l'estat espanyol. Els aparcaments dels equipaments que es contemplen sumen prop de 120.000 places d'aparcament. El lot dos, en el qual està inclòs l'aeroport de Reus, també contempla els aparcaments de les instal·lacions catalanes del Prat i de Girona, així com altres del País Valencià, Aragó, les Illes Balears, Múrcia, Andalusia Oriental, Ceuta i Melilla. El primer lot recull dinou aeroports més repartits entre Galícia, Madrid, les Illes Canàries, Astúries, País Vasc, Navarra, Andalusia Occidental i Castella i Lleó.