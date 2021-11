El difunt presentava ferides però la policia espera el resultat de l'autòpsia per determinar la causa del decés

Actualitzada 05/11/2021 a les 11:00

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dijous al vespre a Reus. Segons ha avançat el Tarragoan21.com i ha pogut confirmar l'ACN, la víctima va ser trobada al carrer Mas Pellicer cap a dos quarts de deu del vespre. El cos presentava ferides, si bé la policia espera el resultat de l'autòpsia per determinar si la causa del decés és violenta o biològica. De moment no ha transcendit la identitat de l'home. L'avís el va donar un veí que passava per la zona.