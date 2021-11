Els Centres Cívics de Reus recuperen l'activitat plena amb més de 500 inscrits a les activitats de tardor-hivern

La nova programació inclou més de 150 propostes pels mesos d'octubre a febrer

Actualitzada 05/11/2021 a les 11:40

La Xarxa de Centres Cívics de Reus ha recuperat aquest curs l'activitat plena a les seves instal·lacions amb més de 500 inscrits a les activitats programades per aquesta tardor-hivern, gairebé totes de forma presencial. Des dels Centres Cívics s'ha notat un augment en la participació presencial, i una menor demanda en les activitats programades online.

La nova programació d'activitats, que s'ha engegat al llarg del mes d'octubre sota el lema 'Deixa't emportar pel vent', inclou més de 150 propostes pels mesos d'octubre a febrer de 2022 i s'ha plantejat per donar resposta a múltiples interessos i àmbits d'interès de la ciutadania com ara cursos d'idiomes, arts plàstiques, activitats físiques, arts escèniques i musicals, etcètera. També unes 26 activitats gratuïtes de caire familiar, que han inclòs rutes, xerrades, un taller de Halloween, caminada de marxa nòrdica o un taller de samarretes, les quals han obtingut molta participació.

Per tant, el centres cívics de la ciutat tornen a estar plens acollint també les diferents entitats, associacions, grups informals, etcètera, que tornen a gaudir d'un espai de trobada per realitzar la seva activitat, ja sigui reunions, tallers, formació o també serveis municipals descentralitzats per volen acostar-se a la ciutadania.

Com ja és habitual també s'ha programat un calendari d'exposicions que recorre els diferents centres cívics amb temàtiques diverses que van des de la fotografia artística al compromís social.