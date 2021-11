El nou centre de la Boca de la Mina acull el primer 'afterwork' postcovid

Sota el títol 'Col·laborar per innovar', alguns emprenedors van compartir els seus actuals projectes

El renovat i recentment inaugurat Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus va acollir ahir al vespre la primera trobada afterwork per a persones emprenedores, empresàries i inversores del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Durant aquesta sessió i sota el títol Col·laborar per innovar, es van donar a conèixer els projectes Cocina for Kids, Microalgae i The Wine Truck. Els emprenedors van compartir els seus innovadors models i idees de negoci en els quals es troben immersos actualment. Així doncs, van explicar la motivació i ambicions que hi ha darrere dels projectes, com s'han desenvolupat i en quin moment es troben cadascun d'ells, i van tractar temes tan actuals com la necessitat de reinventar-se en temps d'incertesa com ho ha estat la pandèmia.

La xef Alba Molas, la creadora d'Una de Postres i ara també directora de l'acadèmia virtual Cocina for Kids, es va mostrar molt agraïda dels anys de col·laboració amb la Diputació i va assegurar que «és un plaer» poder compartir el seu nou projecte amb els assistents. Mario Muñoz Domènech, gerent de l'empresa Microalgae Lab, es va mostrar satisfet de les portes que la Diputació està obrint al seu projecte.

Des de la Diputació de Tarragona es van mostrar molt satisfets de poder reprendre, tot i que amb cautela, les activitats públiques de manera presencial, ja que aquest afterwork va ser la primera trobada d'aquestes característiques des de l'inici de la pandèmia.