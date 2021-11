Torna la Ganxet Pintxo amb banda sonora, cortesia de l'Elvis reusenc

Des d'avui i fins el dia 14 es podrà gaudir de la popular ruta de tapes

L'acte inaugural de la Ganxet Pintxo de Tardor d'enguany va tenir lloc ahir a l'Espai de la Llotja, després de dos anys en blanc arran de la pandèmia, i ho va fer acompanyada de la seva nova banda sonora, cortesia de l'Elvis reusenc. L'Ariel Santamaria, imatge d'aquesta 18a edició com a «símbol de la reconquesta dels carrers», segons Jordi Just, president de la Cambra de Comerç, va sorprendre els assistents amb una cançó dedicada a la ruta de tapes. A continuació, Just va assenyalar que l'edició d'enguany ha volgut reprendre l'esperit de la primera d'ajudar al sector de la restauració després de mesos complicats. Així mateix va agrair la participació al patrocinador de la ruta, Estrella Damm, i de l'Ajuntament, gràcies a qui la Cambra ha pogut oferir la participació de manera gratuïta als restauradors participants en la ruta d'enguany. Posteriorment, es van lliurar els Premis a la Fidelitat als establiments que durant aquests deu anys han estat al costat de la Ganxet Pintxo, així com persones importants en els inicis i el recorregut de la ruta. Els guardons es van lliurar de la mà d'algunes de les autoritats presents en la inauguració. Avui i fins al dia 14 de novembre, un total de 31 establiments de la ciutat oferiran una àmplia varietat de propostes gastronòmiques, moltes d'elles elaborades amb productes de proximitat. Tota la informació està disponible a l'app Gatronosfera.