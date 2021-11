La Cambra de Comerç de Reus se suma al projecte Reus Espais Vius

El projecte vol contribuir a la revitalització estratègica del comerç de la ciutat

Actualitzada 04/11/2021 a les 17:06

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, com a entitat representativa del sector empresarial i del comerç de la ciutat, s'afegeix al projecte Reus Espais Vius, impulsat per la regidoria d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, amb l'objectiu de revitalitzar comercialment els ravals Robuster i Sant Pere a partir de la reactivació dels espais comercials buits. El regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, i el president de la Cambra de Comerç, Jordi Just, s'han reunit aquest matí per posar en comú els termes de la col·laboració de la Cambra amb aquest projecte que vol contribuir a la revitalització estratègica del comerç de la ciutat incidint de forma específica a aportar solucions a aquelles zones de la ciutat on hi ha més locals buits.

Pel moment, la Cambra de Comerç participarà de forma activa en l'exposició d'intervencions artístiques «l'Art que transforma els ravals» que s'inaugurarà el proper 13 de novembre. La Cambra realitzarà les tasques d'acompanyament i supervisió dels espais que ocupen l'exposició «l'Art que transforma els ravals» i també fara difusió del projecte i col·laborarà en la captació de possibles emprenedors/es que es vulguin instal·lar en l'eix.

Des de la Cambra de Comerç es valora positivament l'oportunitat de col·laborar en el projecte que ajudarà a la revitalització comercial d'aquest eix de la ciutat.

Les propostes artístiques que es presentaran el proper 13 de novembre formaran part d'una ruta d'aparadors als espais comercials buits intervinguts, oferint una proposta cultural innovadora i de qualitat artística. Aquesta ruta estarà acompanyada de visites guiades. La proposta té el doble objectiu de posar en valor els aparadors buits a través de les intervencions artístiques; i donar visibilitat a la comunitat artística de Reus.