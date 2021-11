L'incendi a l'antiga impremta abandonada de Reus destapa una plantació de marihuana al soterrani

Actualitzada 04/11/2021 a les 19:00

L'incendi a l'antiga impremta abandonada de Reus ha destapat una plantació de marihuana al soterrani, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat els Bombers de la Generalitat a l'ACN. Aquest dijous al matí els bombers han remullat l'exterior de l'edifici per extingir el foc, que es troba controlat des de dimarts al vespre. A l'espera que no hi hagi risc estructural, el cos d'emergències encara no ha entrat a la zona on es van originar les flames, al tercer pis i al terrat, però sí al soterrani, on hi haurien trobat unes 1.500 plantes de marihuana. De moment, els Bombers no poden assegurar que l'incendi s'iniciés per una sobrecàrrega de la plantació. Els Mossos d'Esquadra tenen la custòdia de l'edifici i investiguen el cas.