Una nova tècnica millora la identificació de marcadors útils per a la biomedicina

Una investigació la Plataforma Metabolòmica URV-IISPV-CIBERDEM obre les portes a la descripció del conjunt del metaboloma humà

Actualitzada 02/11/2021 a les 13:39

Una nova tècnica, patentada per la Plataforma Metabolòmica URV-IISPV-CIBERDEM i publicada a 'Nature Methods', obre les portes a la descripció del conjunt del metaboloma humà, segons informa la Universitat Rovira i Virgili (URV).El treball suposa un gran pas per a desxifrar el metaboloma humà, que és el conjunt de metabòlits involucrats en el metabolisme d'una cèl·lula, teixit o òrgan estudiats per la metabolómica, una branca de les Ciències Òmiques.Hi ha metabòlits determinants per a indicar el risc, l'aparició o el curs que tindrà una malaltia i, per això, se'ls coneix com a marcadors.No obstant això, localitzar-los entre milions és una tasca àrdua, basada en anàlisi d'espectrometria de masses i conèixer la seva estructura química era un repte per resoldre.L'equip investigador ha aconseguit superar-lo, conèixer aquesta estructura; filtrar fins a un 90% de senyals inespecífics i augmentar fins a quatre vegades la capacitat per a identificar i descriure marcadors.La tècnica consisteix a extreure informació química de les bases de dades del metaboloma humà, projectar-la de manera massiva sobre les dades i senyals espectrals i desxifrar així quins senyals contenen informació biològica rellevant.D'aquesta manera, han demostrat que una gran majoria dels senyals de la mostra analitzada són redundants o inespecífiques i han millorat substancialment la capacitat d'identificar i descriure els metabòlits.Aquest avanç també representa una millora en moltes aplicacions tecnològiques, sobretot en el camp de la recerca biomèdica, ja que permet identificar marcadors amb més facilitat del que s'havia aconseguit fins ara.