Reus tornarà a viure la Festa de l'Oli Nou, la 26ena Fira de l'Oli Siurana

Els dies 12 i 13 de novembre se celebrarà aquesta mostra, que inclou un ampli programa d'activitats

Actualitzada 03/11/2021 a les 15:57

Els dies 12 i 13 de novembre de novembre tindrà lloc la Festa de l'Oli Nou. 24a Fira de l'oli DOP Siurana, un certamen organitzat per l'Agència Reus Promoció, el Consell Regulador de la DOP Siurana i la Unió Corporació Alimentària de Reus, en el que són presents els productors més importants de la Denominació d'Origen, què presenten de forma col·lectiva el seu oli nou.

La voluntat de l'organització és recuperar l'activitat que va quedar suspesa l'any 2020 a causa de la COVID19. La proposta d'enguany vol tenir la mateixa força i utilitat del 2019, en què es va batre el record de vendes d'oli. En aquest sentit s'ha preparat un ampli programa d'activitats que s'adaptaran a les mesures sanitàries encara vigents.

L'objectiu de l'activitat és donar la benvinguda a l'oli nou i reunir a la ciutat els productors més importants de la DOP Siurana. Cal destacar que Reus continua sent la primera Fira de Catalunya on es presenta de forma conjunta l'oli nou de la temporada, i el primer lloc on els assistents tenen la possibilitat de tastar i comprar una vintena d'olis nous diferents de la denominació d'origen protegida Siurana.

Aquesta llarga trajectòria ha afavorit la consolidació de la Festa de l'Oli Nou de Reus en el calendari d'esdeveniments gastronòmics i el seu impacte va més enllà, convertint-se en una cita de referència en la promoció dels productes agroalimentaris a Catalunya. En aquest sentit, cada vegada més visitants d'arreu del país es desplacen a la ciutat durant les dates de la Fira per comprar aquest producte de gran qualitat, essencial en la dieta mediterrània, una tendència que en els darrers anys s'ha anat incrementant.

Un altre dels aspectes a destacar d'aquest esdeveniment és la gran implicació de sectors i entitats de la ciutat que se sumen a la Fira de l'Oli organitzant diferents actes durant la mateixa setmana. Les associacions comercials, el Mercat Central i el Mercat del Carrilet, el Gremi de Forners, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria delegació de Reus, Col·legi d'Enginyers Agrònoms de la demarcació, Amics Cavall de les comarques de Tarragona, Grup de Motos Clàssiques que participen en aquestes activitats que s'organitzen durant tota la setmana, contribuint a que l'arribada de l'arribada de l'oli nou esdevingui tota una festa a Reus.

Durant els dies de la Fira, els visitants podran tastar l'oli de 16 productors de la DOP Siurana al mateix tems que podran gaudir de la seva vessant més lúdica i festiva, ja que es realitzen un gran nombre d'activitats dirigides a tots els públics, especialment el familiar. D'altra banda, es continua premiant als compradors d'oli de la Fira, i per la compra d'oli els productors obsequien als clients amb butlletes «rasca-rasca» amb premi segurs.

Entre les activitats paral·lels cal destacar l'esmorzar degustació del dissabte el mat i pels més petits el berenar de pa amb oli i xocolata del divendres amb l'objectiu de promocionar el producte recuperant aquest tradicional berenar.

L'embotit que es servirà a l'esmorzar està elaborat per Casa Borrull, que aquest any servirà la llonganissa clàssica, que segueix la recepta tradicional de la casa i el berenar estarà preparat pel Gremi de Formers de Reus i Comarca.

El gremi també hi té un estand propi, en el que es pot trobar el pa de Mestral, elaborat amb oli DOP Siurana i ingredients de proximitat, i la tradicional coca de sucre. El Gremi també elabora el pa i la coca que es serveix durant l'esmorzar degustació del dissabte.

Una setmana especialment dedicada a l'Oli Nou DOP Siurana

En el marc de la Fira de l'Oli DOP Siurana s'organitza un extens programa d'activitats durant la setmana en què es celebra el certamen, convertint Reus en la capital de l'oli Siurana durant aquells dies amb l'objectiu que l'arribada de l'oli nou sigui tota una festa.

Les entitats comercials, els mercats de Reus i el Gremi de Forners guarniran els seus establiments amb ampolles i elements relacionats amb l'oli.

-Campanya especial als Mercats Central i del Carrilet: Del 6 al 13 de novembre, les parades obsequiaran als seus clients amb butlletes pel sorteig de diferents premis d'oli Siurana, consistents en 5, 10, 15, 20 i un primer premi consistent en el «Teu pes en oli». El dissabte 13 de novembre, a les 17'30 h, a la Fira de l'Oli nou, s'extrauran les butlletes guanyadores, i per obtenir el premi, serà necessari trobar-se a la plaça en el moment del sorteig.

-Jornades Gastronòmiques de l'oli DOP Siurana: Del 12 al 28 de novembre. Una iniciativa en la que participa una selecció de restaurants de la ciutat, que per primera vegada, més enllà de la degustació de l'oli a l'inici de l'àpat, oferiran als seus clients un menú complet creat especialment per aquest esdeveniment.

-Jornada tècnica: «Antics i nous productes derivats de l'oli d'oliva». Organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Peca i Alimentació de la Generalitat i el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, demarcació de Tarragona.

-Oferta especial de cap de setmana als hotels de Reus: Un any més, els hotels de Reus realitzen una oferta especial de cap de setmana a la ciutat. El paquet especial que ofereixen 5 hotels de la ciutat inclou un descompte sobre el preu de tarifa, una ampolla d'oli nou DOP Siurana, tiquets per l'esmorzar de degustació de l'oli nou, i un tiquet cultural que inclou l'entrada al Gaudí Centre i als Museus de Reus. Els hotels participants són Brea's, NH Ciutat de Reus, Centre Reus, Reus Park i Ollé.