Aquest matí encara hi havia punts calents tot i que l'incendi es dona per controlat

Actualitzada 03/11/2021 a les 12:20

A primera hora d'aquest matí 4 dotacions de Bombers seguien treballant en l'incendi que es va originar ahir a l'antiga Impremta Torrell a Reus. Segons ha pogut saber Diari Més, encara hi havia punts calents tot i que l'incendi es dona per controlat, els Bombers desplaçats seguien treballant avui en aquests punts i es preveu que les tasques d'extinció s'allarguin durant el dia d'avui.Fa quatre anys en aquest mateix edifici es va localitzar una plantació de marihuana, per aquest motiu no es descarta que quan els agents dels Mossos d'Esquadra rebin l'autorització de l'arquitecte municipal per poder entrar a l'edifici, es localitzin les restes d'una nova plantació, han indicat fonts de la investigació. El que encara no se sap són les causes de l'incendi.