El Ploms planteja vendre part del terreny per finançar la renovació

El projecte de millores de les instal·lacions de l'històric club reusenc preveu una inversió de 5 MEUR

Actualitzada 02/11/2021 a les 21:26

El Club Natació Reus Ploms planteja vendre part del seu terreny a un possible comprador per ubicar-hi algun equipament en cas d'aprovar-se el Pla Especial Urbanístic pel que fa a la renovació de les seves instal·lacions esportives. Segons Isidre Guinjoan, president del club des del 2015, aquesta transacció «ens permetria finançar les instal·lacions noves», ja que la inversió prevista és de cinc milions d'euros. Guinjoan explica que el club ha posat en valor una zona de 5.000 metres quadrats dels 40.000 m2 totals amb els que compta com a sòl d'equipaments no esportius. El president assenyala que la superfície en la qual hi ha un possible comprador interessat és una àrea de 3.800 m2 de la cantonada compresa entre les avingudes Marià Fortuny i Tarragona com a sòl d'equipaments on hi podria anar qualsevol mena de serveis. Els 1.200 m2 restants se'ls quedarà el club per a possibles futurs projectes, com podria ser «una residència per a esportistes», ja que és quelcom «que fa falta a la província de Tarragona».

L'aprovació del projecte de renovació total de les instal·lacions per part de l'assemblea va ser una de les motivacions per a Guinjoan per presentar-se novament a la presidència «per dur-lo a terme». Assegura que actualment «estem pendents de l'aprovació per part de l'Ajuntament de Reus del Pla Especial Urbanístic», el qual posteriorment ha de ser aprovat per la Generalitat. Tot i això, Guinjoan considera que l'aprovació «no pot trigar massa a arribar», ja que el pla es va començar a treballar a finals del 2018. El projecte preveu «renovar el que està obsolet» per tal d'oferir als socis unes instal·lacions adequades i donar-li al club «una estabilitat a llarg termini». Una de les intervencions principals serà la renovació completa de les instal·lacions de les piscines de l'avinguda Marià Fortuny, on hi anirà «una nova piscina coberta, gimnasos, sales d'activitats i tota la part social del club», així com un canvi d'ubicació de les pistes de pàdel.

Guinjoan explica que «la pandèmia va afectar molt al nombre de socis» arran dels mesos de tancament, però remarca que, tot i no estar als nivells del 2019, «la situació s'està recuperant». A més, el president afirma que la situació econòmica del club està «estabilitzada».