El Govern anuncia un increment del 9% del sou dels treballadors del 112 i estudia la internalització del servei

Elena ha reconegut que el 112 ha viscut un situació «força delicada» per la fallida de l'empresa que portava la gestió. Al maig es va haver de fer una licitació «a corre cuita» i ara s'ha aprovat un nou concurs del servei d'atenció i gestió de trucades al telèfon d'emergències 112 per al període 2022-2024. Aquest contracte de servei ha de substituir l'actualment vigent.Durant la sessió de control al Parlament, Elena ha detallat les mesures impulsades des d'Interior per fer front a aquesta situació. Entre aquestes, ha explicat que es va garantir el salari als treballadors i que s'ha obert la nova licitació per donar estabilitat al servei però incorporant noves mesures positives per als empleats. Entre aquestes, ha mencionat l'increment del 9% del sou però també mesures de penalització si l'empresa deixa de pagar els sous.Pel que fa a Salut, Argimon ha respost a la CUP que Salut està oberta a mediar en el conflicte entre els treballadors i l'empresa, tot recordant que el 061 el gestiona el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El conseller ha afegit que també estan oberts a tenir en compte «totes les possibilitats que hi ha al voltant del 061», on ha situat l'estudi de la internalització.La diputada de la CUP li ha retret que si està disposat a mediar podia dirigir-se a la porta del Parlament, on aquest matí s'han concentrat els treballadors en el marc de la vaga que tenen en marxa i amb l'objectiu d'entregar al conseller de Salut un document amb les seves reivindicacions. Argimon ha insistit en seu parlamentària que la interlocució «és del SEM».