El Centre de Lectura de Reus celebra el centenari de la seva actual seu

El Teatre Bartrina va acollir l'acte institucional

Actualitzada 02/11/2021 a les 21:35

L'acte institucional en commemoració del centenari de l'actual seu del Centre de Lectura de Reus que va tenir lloc ahir al Teatre Bartrina va encaminar la recta final de les setmanes d'activitats, exposicions i conferències emmarcades en la celebració de l'aniversari. Alumnes del centre van donar veu als discursos pronunciats en la inauguració de la seu fa cent anys. El president del Centre de Lectura, Lluís Miquel Pérez, va iniciar els discursos del centenari amb agraïments a les generacions passades i presents que han fet possible el recorregut de l'entitat. Altres autoritats presents com la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga; l'alcalde de Reus, Carles Pellicer; i el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Pep Morella, van adreçar unes paraules als esforços de l'entitat així com del que va ser el mecenes per a la remodelació el 1921 de l'actual seu, Evarist Fàbregas, per apropar l'educació i la cultura a les persones amb menys recursos. L'acte del centenari va cloure amb les actuacions d'alumnes de l'escola de dansa del centre.